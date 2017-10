Nieuwe stage voor Hero-personage en Wispon onthuld voor Sonic Forces

3 okt. 2017 17:12 17:12

Vandaag heeft SEGA gloednieuwe screenshots onthuld van Sonic Teams komende game, Sonic Forces. De screenshots tonen voor het eerst hoe het aanpasbare Hero-personage de nieuwe Drill Wispon gebruikt om vijanden te vernietigen en door de Chemical Plant te razen.



Wispons zijn een evolutie van de Colour Powers uit Sonic Colours. Spelers kunnen ze gebruiken om vijanden aan te vallen en sneller door levels te sprinten. In Sonic Forces rusten spelers hun Hero-personage uit met één van de vele, krachtige Wispons, inclusief de Drill Wispon, waarmee spelers op de grond kunnen drill-dashen om snel door levels te schieten en muren te beklimmen. Spelers kunnen de Drill Wispon ook opladen om met een drill-punch dwars door vijanden heen te beuken.



Sonic Forces is gemaakt door het team dat je eerder Sonic Colors en Sonic Generations bracht. Sonic Forces laat spelers de razendsnelle actie beleven als Modern Sonic, over gevaarlijke platformen sprinten als Classic Sonic, en krachtige nieuwe gadgets gebruiken met hun eigen aangepaste Hero-personages. De game komt op 7 november beschikbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. Zowel de digitale versie als fysieke bonusversie zijn nu beschikbaar als pre-order!