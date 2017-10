3 okt. 2017 18:42 18:42

Dans op 40 nieuwe hits en krijg toegang tot de constant groeiende muzieklijst met 300+ tracks dankzij Just Dance Unlimited. Dans de sterren van de hemel op 24K Magic van Bruno Mars, Side to Side van Ariana Grande ft. Nicki Minaj, Chantaje van Shakira ft. Maluma of als K-Pop je ding is, dans je op Bubble Pop van Hyuna!



Just Dance 2018 is vanaf 26 oktober 2017 verkrijgbaar op Nintendo Switch, Wii U, Wii, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One en Xbox 360.