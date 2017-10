5 okt. 2017 12:57 12:57

Konami heeft een eerste Data Pack voor Pro Evolution Soccer 2018. De update is gratis voor console- en PC-bezitters. Het pakket bevat updates voor meer dan 100 spelersgezichten. Dit is gerealiseerd door de innovatieve 3D face scanning technologie die Konami gebruikt. Daarnaast zijn er ook UEFA Champions League kits voor teams als Atletico Madrid en AS Roma gelanceerd. Pro Evolution Soccer 2018 verscheen afgelopen maand voor de PC, Xbox One, Xbox 360, PS4 en PS3.