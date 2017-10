Europese Shop van Nintendo weer gevuld

6 okt. 2017 08:33 08:33

Nintendo heeft nieuwe downloads uitgebracht in de Europese shop. Het gaat om downloadbare content als de Just Dance 2 demo en diverse volledige games.



Switch

- ACA NeoGeo Metal Slug X

- Axiom Verge

- Earth Atlantis

- Lovers in a Dangerous Spacetime

- Ninja Shodown

- Oxenfree

- Stardew Valley

- Tower Of Babel

- Tumblestone

- Volgarr the Viking

- Demo Just Dance 2018

- Demo Spelunker Party!



Wii U

- Demo Just Dance 2018

- Volgarr the Viking



Wii U Virtual Console

- Double Dungeons

- Vigilante



3DS

- Culdcept Revolt

- Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions

- Layton's Mystery Journey

- Symphony of Eternity