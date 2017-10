De uitbreiding van Shining Legends is nu verkrijgbaar

6 okt. 2017 16:25 16:25

Shining Legends, de nieuwste uitbreiding van de Pokémon Trading Card Game, ligt nu in het hele land in de winkels. Shining Legends bezit met meer dan 70 kaarten niet alleen Shining Pokémon, maar ook Legendarische en Mythische Pokémon die voorkomen in de zeer rijke Pokémon-geschiedenis. Voor het eerst in lange tijd krijgen Pokémon TCG-spelers nu de kans om Shining Pokémon te zien en te verzamelen, waaronder Shining Jirachi en Shining Volcanion. Deze twee zeldzame Pokémon zullen in Shining Legends worden vergezeld door vele andere Mythische en Legendarische Pokémon, zoals Shaymin, Marshadow en Mewtwo-GX.