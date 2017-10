9 okt. 2017 00:20 00:20

God Eater 3 is officieel aangekondigd door Bandai Namco. Het concern heeft bekend gemaakt dat het spel in zowel Europa, Amerika als in Japan zal gaan uitkomen. Het betreft een monster slaying role playing game die voor de home console zal lanceren. Concrete details van het spel zijn er nog niet. De titel wordt verwacht in 2018.