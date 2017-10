- Gerelateerde berichten - [25-09-2017] Kabel van SNES Classic Mini-controller nog altijd redelijk kort [02-08-2017] Nintendo gaat meer SNES-units leveren bij de launch dan bij de NES Classic [02-08-2017] SNES Classic Edition pre-orders eind augustus in Amerika [21-07-2017] Super SNES hands on van Amerikaanse unit [27-06-2017] Oplage van SNES Mini wordt groter dan van de NES [27-06-2017] Mini SNES krijgt eerste prijsindicatie [11-05-2017] SNES themed Nintendo Switch ziet er opvallend uit [20-04-2017] Nintendo komt eind dit jaar met Super Nintendo Mini [27-02-2017] Man speelt alle 714 SNES games volledig uit in 3 jaren [11-03-2016] Originele 3DS niet krachtig genoeg om SNES-games te draaien [04-03-2016] Super Nintendo games komen naar New Nintendo 3DS [22-01-2014] SNES-game van 20 jaren geleden wordt nu gelanceerd [19-09-2010] Eerste SNES-emulator voor de PS3 opgedoken [24-02-2010] SNES-versie van Prince of Persia komt mee met Wii-versie The Forgotten Sands [21-11-2009] Super Mario Kart (SNES) komt naar de Wii [24-04-2007] Nintendo Super Nii geeft de Wii een SNES-uitstraling [02-01-2007] Interessant SNES prototype dat het ook had kunnen maken [30-08-2006] Tecmo wil oude (S)NES games terug op de Virtual Console

