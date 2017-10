Soul Calibur 6 zou in de maak zijn bij Bandai Namco

10 okt. 2017 10:53 10:53

Bandai Namco zou aan een nieuwe Soul Calibur game werken. Soul Calibur 6 is in de maak volgens industrie-insider Thorrgal. De informatie zou uitgelekt zijn door iemand die verantwoordelijk is voor de publicatie van Japanse games in Europa. Daarin werd Soul Calibur 6 gespot. De laatste game in de franchise was gelanceerd in 2012. Bandai Namco heeft uiteraard nog niet gereageerd op het gerucht.