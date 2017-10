Famitsu beoordeelt LEGO en Middle-Earth

Het Japanse Famitsu heeft deze week weer diverse games op de testbank gezet. Het gaat om games als Shadow of War en LEGO Ninjago. De scores zijn als volgt: 36 Fragments of Midnight (Switch) – 6/6/8/7 [27/40] City Shrouded in Shadow (PS4) – 8/8/7/8 [31/40] Forma8 (PS4) – 7/7/8/8 [30/40] Forma8 (Switch) – 7/7/8/8 [30/40] Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS4) – 8/8/7/7 [30/40] Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS Vita) – 8/8/7/7 [30/40] The LEGO Ninjago Movie Video Game (PS4) – 8/8/8/9 [33/40] Middle-earth: Shadow of War (PS4) – 10/9/9/9 [37/40] Middle-earth: Shadow of War (XBO) – 10/9/9/9 [37/40] No Heroes Allowed! VR (PSVR) – 8/8/9/8 [33/40] Penguin Wars (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]



