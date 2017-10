World of Warplanes 2.0 is live gegaan

12 okt. 2017 06:43 06:43

Vandaag heeft Wargaming de 2e versie van World of Warplanes gelanceerd met daarin een complete vernieuwde gameplay, tactische elementen, game modus, geluiden, maps, vliegtuigen, de langverwachte bommenwerpers en de uiteraard de populaire respawn optie.



“We’re proud to share the results of the hard work our team has done,” aldus Andrew Zhugar, World of Warplanes Publishing Director. “Every enhancement, every change was implemented through tense discussions with our devoted community. It’s them who made it possible to prepare and launch Update 2.0.”



- Nieuw Game Modus: De gameplay focus is veranderd van pure dogfighting naar meer strategische gevechten waarbij je kunt winnen door alle gebieden te veroveren waarbij je ook verschillende bonussen kunt krijgen.

- Nieuwe Aircraft Class: Bommenwerers! Eindelijk de langverwachte bommenwerpers. Op dit moment zijn er 3 premium bommenwerpers die tot het eind van deze maand verdient kunnen worden. Om er kans op de kunnen maken moet je met de dagelijkse missies mee doen. Daarmee kun je ook andere leuke zaken als goud etc. winnen.

- Nieuwe tactische elementen: Manueel controle overnemen van jouw boordschutter, nieuwe bomb-view voor de bommenwerpers, automatisch ammunitie bijladen en natuurlijk de respawns!

Verder zijn er nog veranderingen aan de vluchteigenschappen, grafische update, verbeterde interface, geluiden, animaties, economisch systeem en nog veel meer.