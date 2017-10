Nacon presenteert officieel gelicenseerde Wired Compact controller voor PlayStation 4

12 okt. 2017 06:47 06:47



De Wired Compact Controller van NACON bevat een touchpad, stereo-headsetaansluiting en trilmotoren. Door zijn kleinere formaat biedt hij optimaal gebruiksgemak aan jongere spelers en spelers met een voorkeur voor kleinere controllers. De unieke, ergonomische vormgeving garandeert een comfortabele ligging in de hand, zelf tijdens de langste gamesessies. De compact-controller heeft een ‘soft touch’-afwerking en is verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, grijs, rood, blauw en oranje.







Vanaf november zijn ook blauwe, groene en rode Illuminated Wired Compact Controllers verkrijgbaar. Deze stijlvolle, transparante versies hebben alle functies van de compact-controller, plus extra kleuren-LEDs voor diverse, flitsende lichteffecten.



NACON's nieuwe Wired Compact Controller-en Illuminated Wired Compact Controller-series zijn vanaf november verkrijgbaar in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Rusland, Indië en Oceanië voor een adviesprijs van 39,99 euro inclusief BTW.



Technische kenmerken van de Wired Compact Controller-serie van NACON



• 3 meter lang snoer voor verbinding met het PlayStation®4-systeem

• 2 trilmotoren

• SHARE-, OPTIONS- en PS-knoppen

• Touchpad

• LED-status-indicator*

• 3,5 mm stereo-headsetaansluiting

• Softtouch-afwerking of volledig transparante behuizing met LED-verlichting

• Compatibel met pc (X-Input)



