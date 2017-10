Past Cure krijgt releasedatum

12 okt. 2017 06:59 06:59

Ge´nspireerd op thrillers als Fight Club en John Wick; De aankomende game Past Cure zal volgend jaar gaan verschijnen. Dat heeft Phantom 8 Studios bekend gemaakt. De ontwikkelaar vertelt dat het spel in Europa op 2 februari 2018 zal lanceren. Het spel bevat helaas geen Nederlandse ondertitelingen, maar uiteraard wel Engels, Duits en Frans. De psychologische thriller laat spelers in de huid kruipen van Ian, een voormalig soldaat. Hij wordt blootgesteld aan een aantal experimenten. Hij wil echter wraak nemen op de mensen die hem de experimenten hebben aangedaan. Hij is namelijk intens mentaal gemarteld geweest. De game komt voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.