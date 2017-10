Bigben wordt uitgever van de console-versies van Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr

13 okt. 2017 00:03 00:03

Bigben en NeocoreGames maken met trots bekend dat ze zullen samenwerken voor de uitgave en wereldwijde distributie van Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr voor Xbox One en PlayStation 4.



De game, die momenteel via vroegtijdige toegang al verkrijgbaar is op Steam, kreeg vele positieve reviews van de community. Hij is ontwikkeld door NeocoreGames, een in Boedapest gevestigde studio met een bewezen expertise in actie-RPG games op PC en consoles onder de licentie "The Incredible Adventures of Van Helsing".



Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyris een actie-RPG die plaatsvindt in het Warhammer 40.000-universum. De speler is een Inquisitor in de Caligari-sector, een regio waar het wemelt van de afvalligen, mutanten, verraderlijke Xenos en daemonen van de Chaos Gods. De game kan zowel solo als coöp gespeeld worden en laat je een groot aantal missies met uiteenlopende doelen uitvoeren in een persistente wereld. Je speelt als één van drie complementaire klasses in vernietigbare omgevingen die je dekking bieden om te overleven tijdens gevechten die even heftig als tactisch zijn.



"Het is een droom die waarheid wordt voor fans van Warhammer 40.000, om te spelen als een Inquisitor in een spectaculaire actie-RPG die is ontwikkeld door een van de meest getalenteerde studio’s in het genre! Het succes van de vroegtijdige toegang op Steam onderstreept de kwaliteit van de game, en we kunnen niet wachten om consolespelers de kans te geven om deze monumentale titel te ontdekken,” zegt Benoît Clerc, Head of Publishing bij Bigben.



“We zijn enorme fans van de wereld van Warhammer 40,000 dus werken we vol passie aan deze game. De wereld is intens, woest en wreed: perfect materiaal voor een actie-RPG,” aldus Zoltán Pozsonyi, producer bij NeocoreGames.



Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyrkomt in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar op pc, PlayStation 4en Xbox One