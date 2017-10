Nieuwe details bekendgemaakt van Pokemon Ultra Sun en Pokemon Ultra Moon

13 okt. 2017 01:12 01:12

The Pokémon Company International en Nintendo hebben vandaag nieuwe informatie bekendgemaakt over de mysterieuze Pokémon Necrozma, nieuwe Z-Moves en over de binnenkort verwachte videogames Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon.



Na de overname van de Legendarische Pokémon Solgaleo in Pokémon Ultra Sun of de Legendarische Pokémon Lunala in Pokémon Ultra Moon wordt Necrozma Dusk Mane Necrozma of Dawn Wings Necrozma!



Dusk Mane Necrozma

Type: Psychic/Steel

Deze vorm van Necrozma wordt zichtbaar als de Pokémon de controle overneemt van zowel het lichaam als de geest van de Legendarische Pokémon Solgaleo en de lichtenergie absorbeert die deze uitstraalt. Hij verscheurt tegenstanders met zijn sterke klauwen op zijn vier poten en kan zich voortbewegen door zwart licht uit beide zijden van zijn borst te schieten.



Dawn Wings Necrozma

Type: Psychic/Ghost

Deze vorm van Necrozma wordt zichtbaar als de Pokémon de controle overneemt van de Legendarische Pokémon Lunala en met geweld zijn lichtenergie steelt. Dawn Wings Necrozma versnelt door zwart licht vanuit zijn rug te schieten. Deze vorm van Necrozma schiet energie die donker gloeit uit de zwarte delen van zijn vleugels.



Photon Geyser is een speciale aanval van het type Psychic die alleen Necrozma kan leren. Deze aanval omhult het doelwit in een zuil van licht en vergelijkt de aanval en Sp. Atk stats van de gebruiker en brengt schade toe aan de tegenstander afhankelijk van welke zwaarder is. Necrozma kan deze aanval ook leren als hij de vorm Dusk Mane of Dawn Wings heeft. Behalve deze nieuwe aanval kunnen Solgaleo en Lunala de exclusieve Z-Moves Searing Sunraze Smash en Menacing Moonraze Maelstrom toepassen.



Searing Sunraze Smash is een nieuwe Z-Move van het type Steel die je kunt gebruiken als je een Solgaleo hebt die weet dat Sunsteel Strike de exclusieve Z-Crystal Solganium Z bezit. Deze aanval beschadigt een doelwit en negeert de effecten van de Ability van dit doelwit. Menacing Moonraze Maelstrom is een nieuwe Z-Move van het type Ghost die je kunt gebruiken als je een Lunala hebt die weet dat Moongeist Beam de exclusieve Z-Crystal Lunalium Z bezit. Net als Searing Sunraze Smash beschadigt deze aanval eveneens een doelwit en negeert de effecten van de Ability van dit doelwit. Een Necrozma die Sunsteel Strike of Moongeist Beam beheerst en het bijbehorende Z-Crystal bezit, is ook in staat om Searing Sunraze Smash of Menacing Moonraze Maelstrom te ontketenen!



De Rotom Dex keert terug in Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon en is krachtiger geworden! Tijdens je avontuur word je hechter met de Rotom Dex naarmate je hiermee communiceert. Hierdoor is deze je tijdens je reis steeds meer behulpzaam. Door de banden met de Rotom Dex tijdens het spel te verdiepen, kun je via de Roto Loto-functie speciale items krijgen. Deze speciale items zijn er in diverse variëteiten, waarvan sommige de Exp. Points verhogen die je voor een bepaalde periode ontvangt, terwijl andere het je makkelijker maken om Pokémon te vangen. Als je een goede band opbouwt met Rotom, zal hij een speciale kracht voor jou gebruiken, genaamd Rotom's Z-Power. Deze stelt je in staat om een tweede Z-Move tijdens een gevecht te gebruiken, zelfs als spelers normaal gesproken maar één Z-Move per gevecht mogen gebruiken!



Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon worden op 17 november 2017 exclusief geďntroduceerd in de Nintendo 3DS-systeemserie.