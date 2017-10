Nieuw tactiekenscherm in Football Manager 2018 geeft je nog meer controle over je team

13 okt. 2017 11:24 11:24

In de nieuwste video van Sports Interactive geeft Joe Thomlinson van Football Daily uitleg over het vernieuwde tactiekenscherm in Football Manager 2018. De vernieuwingen geven managers nog meer controle en analytisch inzicht in de prestaties van hun teams.



In het nieuwe ontwerp zijn tactische analyses geïntegreerd, zodat je precies kunt zien wat de sterkste en zwakste punten van je team zijn. Ook zijn er voorafgaand aan wedstrijden briefings waarin het tactische plan wordt uitgelegd aan je team. Daarnaast kun je nieuwe rollen en instructies aan spelers en teams geven.



Met deze veranderingen kunnen spelers negatieve trends in de prestaties van hun team voor zijn, met meer opties om pro-actief of reactief in te spelen op de immer veranderende omstandigheden in het voetbal!



Dit jaar worden voor het eerst alle drie versies van de game - Football Manager 2018 (PC, Mac en Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS en Android) en Football Manager Mobile 2018 (iOS en Android) – op dezelfde dag uitgebracht.