Details South Park: The Fractured But Whole Season Pass bekendgemaakt

13 okt. 2017 17:27 17:27

Meer details over de South Park: The Fractured But Whole Season Pass zijn bekendgemaakt. De Season Pass voegt Stick of Truth-kostuums, Towelie in-game tips, nieuwe uitdagingen en twee nieuwe verhaalmissies toe, waaronder nieuwe teamgenoten, superheldenkostuums en voordelen.



Spelers met een Season Pass genieten van drie DLC-pakketten:



· Danger Deck - Spelers gaan de ultieme uitdaging aan in Doctor Timothy’s zogeheten Danger Deck en spelen zo exclusieve kostuums en artefacten vrij. Danger Deck is verkrijgbaar vanaf december 2017 voor €5,99.



· From Dusk till Casa Bonita - Een gloednieuw verhaal waar spelers zich bij The Coon en Mysterion voegen om een demon in Casa Bonita te verslaan. From Dusk till Casa Bonita is verkrijgbaar in 2018 voor €11,99.



· Bring the Crunch - Een gloednieuw verhaal met een gloednieuwe superheldenklasse. Bring the Crunch is verkrijgbaar in 2018 voor €11,99.





Daarnaast bevat de Season Pass gratis content die vanaf de lancering beschikbaar is:



· Relics of Zaron (kostuum pakket), ook los verkrijgbaar vanaf 17 oktober voor €4,99.



· Towelie: Your Gaming Bud (in-game vriend die je tips geeft), ook los verkrijgbaar vanaf 24 oktober voor €1,99.



De Season Pass is vanaf 17 oktober verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. De Season Pass maakt tevens deel uit van de Gold Edition, die nu te pre-orderen is via de Ubisoft Store.



The Fractured But Whole is de buitensporige opvolger van het succesvolle South Park: The Stick of Truth uit 2014. Met de toenemende misdaad in South Park zijn de straten gevaarlijker dan ooit. Dit dorp heeft een held nodig. Eric Cartman ziet zijn kans schoon en creëert de beste superhelden-franchise ooit, ‘Coon and Friends’, met zichzelf, The Coon, in de hoofdrol. De speler vervult wederom de rol van de New Kid en wordt lid van Coon & Friends om te vechten voor bekendheid en zijn of haar plek naast de andere kinderen.