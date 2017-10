16 okt. 2017 07:17 07:17

Volgens de officiŽle Twitter-account van de game ICEY zal het spel naar de Nintendo Switch gaan komen in de nabije toekomst. Daarnaast komt er een fysieke release van de game via Limited Run Games op de PS4. ICEY is een 2D action platformer die speelt als een soort van hack and slash game. De game werd al in augustus voor de PS4 gelanceerd en eerder voor de PC. Op oktober krijgt de game tevens een korting op Steam van 70%. Deze discount vindt plaats van 20 tot 26 oktober.