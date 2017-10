Wolfenstein II: The New Colossus - Launch Trailer

17 okt. 2017 16:31 16:31

Om de aankomende release van Wolfenstein II: The New Colossus te vieren, presenteert Bethesda met trots alvast de officiële launch trailer.



In Wolfenstein II: The New Colossus kruip je in de huid van BJ “Terror-Billy” Blazkowicz, en bereid je jezelf samen met een groep verzetsstrijders voor op maar één doel: de Nazi’s uit Amerika schoppen! Schiet legioenen aan geavanceerde Nazi- en übersoldaten aan flarden dankzij een indrukwekkend arsenaal aan volledige upgradebare retro sci-fi wapens in deze adembenemende first-person shooter.



Wolfenstein II: The New Colossus verschijnt op 27 oktober 2017 voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. De Nintendo Switch-versie volgt later in 2018. Wolfenstein II: The New Colossus, onder meer winnaar van meer dan 100 awards tijdens E3 2017, werd ook vier keer genomineerd voor de officiële E3 Game Critics Awards (inclusief Best of Show) en won daarbij de titel van Best Action Game.