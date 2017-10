Syberia 1 vanaf morgen beschikbaar op de Nintendo Switch

19 okt. 2017 09:20 09:20

Vanaf morgen ligt de bekroonde adventuregame Syberia 1 voor de Nintendo Switch in de winkels.



Dankzij de veelzijdigheid van de Nintendo Switch is het voor spelers mogelijk om het begin van het avontuur van Kate Walker overal te ontdekken, in de woonkamer in de TV modus of wanneer je onderweg bent in handheld modus.



Syberia 1 vertelt het verhaal van Kate Walker, een jonge New Yorkse advocate die door haar advocatenbureau naar een klein dorpje in de Franse Alpen wordt gestuurd. Haar missie: voltooi de onderhandelingen over de aankoop van een automatonfabriek uit naam van een grote multinational.



Ga mee met Kate Walker op een uitzonderlijk avontuur, dat haar helemaal naar het westen van Europa zal brengen en het oostelijke deel van Rusland. Ontmoet indrukwekkende personages en betoverende locaties terwijl je op zoek bent naar sporen van Hans Voralberg, een geniale uitvinder van automatons.