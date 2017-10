Eerste Xbox Original games lijken bekend te zijn

23 okt. 2017 00:07 00:07 Gamefront lezen we dat de onderstaande games waarschijnlijk als eerste beschikbaar zullen zijn:



Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden: Black

Red Faction II

Prince of Persia: The Sands of Time

Grabbed by the Ghoulies

Psychonauts

Dead to Rights

Crimson Skies

Fuzion Frenzy

Sid Meier's Pirates!

BloodRayne 2

The King of Fighters: NeoWave



