De game 2064: Read Only Memories komt niet langer meer voor de PlayStation Vita. Dat heeft ontwikkelaar MidBoss bekend gemaakt. Men heeft geprobeerd de game speelbaar te maken op de handheld, maar dat is niet gelukt. De game engine was simpelweg niet geschikt voor de portable console. Men begrijpt dat fans teleurgesteld zijn met de Kickstarter update. Men laat weten in de toekomst meer rekening te zullen houden met de limitaties van de platformen waarvoor ze ontwikkelen.