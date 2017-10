Call of Duty: WWII vereist 80 gig opslagruimte op PS4

Call of Duty: WWII neemt maarliefst 80 gigabyte aan opslagruimte in beslag op de PlayStation 4. Dit aantal is maar de helft van de Xbox One X benodigde opslagcapaciteit. De informatie is verkregen via de achterkant van een redeem code-kaart van de digitale versie van de shooter. Waarom de PS4-versie meer opslag vereist is niet duidelijk. Dit zou wel kunnen komen doordat de PS4-versie direct Pro-enhanced is. De Xbox One X zal Xbox-enhanced zijn middels een extra patch. Activision Blizzard heeft de informatie van dezelf niet bevestigd.