Ontdek de mysterien van verloren herinneringen in de nieuwe trailer van Lost Sphear

24 okt. 2017 17:50 17:50

LOST SPHEAR vertelt het verhaal van Kanata, jongen die zichzelf zwaardvechten heeft geleerd en zijn gave om herinneringen tot leven te kunnen wekken wil gebruiken om de wereld te herstellen. Wanneer een onheilspellende kracht de bouwstenen van de werkelijkheid zelf bedreigt, moeten spelers de verdwijnende wereld rondom Kanata herstellen voordat deze in de vergetelheid raakt. In LOST SPHEAR reizen spelers door gevarieerde locaties, van schilderachtige landschappen tot mysterieuze kerkers, om de wereld te redden en te voorkomen dat de mensen om je heen voorgoed verloren gaan.



LOST SPHEAR komt op 23 januari 2018 digitaal beschikbaar in de PlayStation®Store, de Nintendo eShop van de Nintendo Switch en op STEAM. Spelers die de game pre-orderen in de PlayStation Store ontvangen het dynamische PlayStation 4-thema “Memoirs of the Moon” en twee muziektracks. Wie de game pre-ordert op STEAM ontvangt een custom LOST SPHEAR-bureaubladachtergrond en twee muziektracks.

De game komt ook fysiek beschikbaar voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch, exclusief in de SQUARE ENIX Online Store. Fans die de game pre-orderen in de SQUARE ENIX Online Store ontvangen bij de lancering twee muziektracks.