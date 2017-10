Destiny 2 is nu wereldwijd verkrijgbaar voor PC

24 okt. 2017 22:25 22:25

Bungie en Activision lanceerden vandaag wereldwijd de wereldberoemde first-person actie-game Destiny 2 voor pc. Destiny 2 heeft tot op heden wereldwijd meer dan 70 awards en nominaties ontvangen, inclusief een gewonnen award voor “Best PC Game – Game Critics Awards: Best of E3 2017” en industrienominatie voor “Gamescom Award 2017 - Best PC Game”. De op 6 september verschenen console-versie werd gisteren door de NPD Group al uitgeroepen tot de best verkochte game van 2017 in de VS, op basis van minder dan een maand aan verkoopcijfers. Destiny 2 voor pc is digitaal exclusief verkrijgbaar via Blizzard Battle.net, Blizzard Entertainments' online-gamingplatform, en fysiek bij retailers over de hele wereld.



Destiny 2 is ontwikkeld door Bungie en in samenwerking met Vicarious Visions naar de pc gebracht. De game is daarbij geoptimaliseerd om de voordelen van het pc-platform volledig te benutten. Spelers krijgen een ‘native’ pc-ervaring met specifieke functies als 4K-resolutie, onbegrensde framerate, volledige ondersteuning van muis en toetsenbord met aanpasbare besturingsfuncties, text-chat, aanpasbaar ‘field of view’, gedetailleerd pc-instellingenscherm, ondersteuning voor 21:9 en triple-monitor en HDR. Destiny 2 PC is speelbaar op Windows 7, Windows 8 en Windows 10.



"Het gebeurt niet elke dag dat je een geheel nieuwe community mag verwelkomen in je game, dus vinden we het geweldig dat we vandaag pc-spelers mogen ontvangen in het geweldige universum van Destiny 2”, zegt Eric Hirshberg, CEO van Activision. “Dankzij de unieke samenwerking tussen Activision, Bungie en Blizzard, bieden we spelers een game-ervaring die ze nog lang zal heugen. Het is tijd om Ghaul op triple-monitor-breedbeeld te verslaan.”



Bungies PC Project Lead David Shaw zegt: “De hoge verwachtingen van community en industrie voor de komst naar pc’s zijn heel spannend voor Bungie, onze partners bij Vicarious Visions en Activision.” Hij voegt toe: “We hebben tijd noch moeite gespaard om te garanderen dat de pc-game voldoet aan de hoge eisen van de pc-community. Nu de game live is op Blizzards Battle.net platform ontvangen we deze spelers met open armen.”



“Het was een eer om zo nauw met Bungie samen te werken aan de ontwikkeling van de eerste pc-versie van een Destiny-game, aangezien we hier allemaal grote fans zijn van de game,” zegt Jennifer Oneal, Studio Head van Vicarious Visions. Ze voegt toe: “Omdat we zelf ook pc-gamers zijn, heeft ons hele team met grote zorg gewerkt om te voldoen aan de hoge eisen van ons nieuwe publiek voor Destiny 2 op pc.”



Destiny 2 stuurt spelers op een spannende reis door het universum om de mensheid voor uitsterven te behoeden. De game verwelkomt zowel nieuwe spelers als spelers die al sinds het begin hun hart verloren aan dit universum, met diverse spelmodus en activiteiten om te verkennen. In het verhaal van Destiny 2 is de laatste veilige stad op aarde gevallen, in puin gelegd en bezet door een sterk nieuw leger. Spelers moeten nieuwe vaardigheden en wapens gebruiken om de strijdkrachten van de stad te herenigen en samen terugvechten om hun thuis te heroveren.



In Destiny 2 creëert elke speler zijn of haar eigen karakter genaamd een “Guardian”, een uitverkoren beschermer van de aarde. Spelers kunnen kiezen voor de filmachtige verhalende campaign, uitgestrekte gebieden verkennen en deelnemen aan coöperatieve standen, inclusief Strike-missies. Vanaf 1 november om 19 uur kunnen pc-spelers de ‘Leviathan’ raid spelen, een populaire endgame-ervaring voor 6 spelers. Voor competitieve spelers biedt Destiny 2 intense 4v4 multiplayer-matches in ‘The Crucible’.



Destiny 2 heeft een PEGI-16 beoordeling. Naast de game verschijnt ook een Destiny 2 – Game + Expansion Pass-bundel, de Destiny 2 – Digital Deluxe Edition met premium digitale content, de Limited Edition en de Collector’s Edition, met een draagbare Destiny 2–Frontier Bag, Expansion Pass, premium digitale content en een Collector’s Box met Cabal-thema.



De minimale systeemeisen voor de pc-game zijn een Intel Core i3-3250, Intel Pentium G4560, of een AMD FX-4350, samen met een GeForce GTX 660 2GB, GTX 1050 2GB, of Radeon HD 7850. Daarnaast zijn 6GB RAM, en 68GB HDD-ruimte vereist.