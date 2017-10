PlayStation Gaming Glasses aangekondigd voor PS4

Numskull heeft een nieuw product voor de PlayStation 4 onthuld. Het betreft een Official Sony PlayStation 4 Gaming Glasses accessoire. Het is een bril waarmee het blauwe licht van je scherm uitgefilterd zou moeten worden. Het blauwe licht zou effect kunnen hebben op je dag- en nachtritme en moet zorgen voor meer rust voor je ogen. Er zijn mensen die last kunnen krijgen van het eyestrain syndroom, waardoor je tijdelijk minder goed kunt zien. Met de bril zouden je ogen in ieder geval meer ontspannen moeten raken. De bril kost zo'n 25 Dollar en is onder andere verkrijgbaar bij Amazon.