Dan maar virtueel furore maken



Terwijl Feyenoord weer heeft verloren in de Champions League deze week, raast FIFA 18 de markt op met een nieuwe game. Dit jaar moet de game nog verfijnder zijn en nog uitgebreider. We werden al snel enthousiast van het feit dat FIFA Street in de game geïntegreerd zou worden maar dat bleek helaas al snel onzin te zijn. Het begin van The Journey (2) leek namelijk deze feature te bevatten, maar dit is uiteindelijk niet het geval gebleken. Brengt de game echter daarnaast wel genoeg andere features om ons voetballers te bekoren?



Bij het opstarten van de game word je direct weer met de sfeer van FIFA in aanraking gebracht. Om niet te veel te spoilen; Je ziet wat hoogtepunten van Real Madrid dat speelt tegen Atletico Madrid, waarna een vrije trap genomen mag worden door Christiano Ronaldo, natuurlijk ‘de man’ in FIFA 18. Na de onmisbare vrije trap erin te schieten (ja, ik heb geprobeerd ‘m bewust te missen), speel je de resterende tijd van de wedstrijd uit. De eindstand wordt uiteraard bepaald door jou. Na enthousiast te zijn geworden over The Journey bij de introductie het afgelopen jaar, ging ik direct verder met deze game mode. Mooi is dat je verder kunt gaan waar je vorig jaar bent gebleven. Leicester City is geplaatst voor Europees voetbal, en Alex Hunter doet het beter dan ooit. Hij wordt zelfs gevolgd door internationale clubs als Real Madrid en Paris Saint Germain! Je gaat echter eerst je vakantie vieren in Brazilië, het voetballand van de wereld. Daar raak je dus voor het eerst de straten aan in een potje straatvoetbal. Ook maak je al snel kennis met Ronaldo, die wordt geadoreerd door Hunter. Al met al is The Journey 2 grotendeels hetzelfde als de eerste Journey. Het verhaal gaat verder waar je geëindigd bent en je begint een nieuw seizoen, en probeert daarin echte stappen te maken. Vorig jaar was je nog echt een groentje, en moest je jezelf laten zien, terwijl de concurrentie in jouw positie groot was. In The Journey 2 heb je jezelf al laten zien, en probeer je richting de top te gaan. Natuurlijk moet je ook weer morele keuzes maken, welke gebalanceerd, vurig of juist koel kunnen zijn. Dit bepaalt het aantal volgers, maar kan ook invloed hebben op de trainer. In het nieuwe avontuur kom je natuurlijk ook andere topvoetballers tegen, waaronder Griezmann, Rio Ferdinand (als interviewer), Alli en Müller. Al met al is The Journey 2 geen grootse verbetering ten opzichte van vorige jaren. Het verhaal is vooral de vernieuwende factor, maar echt baanbrekende features vinden we niet, al zijn de consequenties van je keuzes van wel iets meer impact voor het verloop van je carrière. Wel leuk is dat je nu ook met een vriend of vriendin offline meerdere spelers kunt besturen, waardoor het team dus met max. 4 personen offline bestuurbaar is. Dat maakt The Journey nu dus ook multiplayer, iets wat de mode erg toegankelijk maakt. Wel jammer is het licht gedramatiseerde verhaal dat soms nogal overdreven en kinderachtig overkomt. Ronaldo bijvoorbeeld die hoopt dat je naar zijn team komt en complimentjes geeft over je spel; Ik zie het niet zo snel gebeuren. Ook je manager die fake-transfers in de wereld brengt, het is leuk verzonnen, maar komt niet echt realistisch over.









Licht verbeterd in elke linie



Maar hoe is FIFA 18 qua gameplay? Natuurlijk kom je daar al snel achter bij het spelen van de diverse game modi. Zowel in singleplayer als in multiplayer merk je toch wel enkele verschillen ten opzichte van het verleden. De meest baanbrekende optie wat mij betreft is de mogelijkheid om direct wissels toe te passen. Er worden suggesties gedaan om een spits voor een andere spits te wisselen. Zo zal er bijvoorbeeld gezegd worden, wanneer Huntelaar niet rendeert, dat wellicht Dolberg een goede optie zou kunnen zijn. Echte veranderingen in de formatie komen daarmee niet, dus een spits erbij zetten gebeurt meestal niet, maar het is wel erg handig om zo nu en dan frisse benen op het veld te zetten. Dit kan middels 2 drukken op de knop, zonder dat het menu hiervoor benaderd hoeft te worden. Daarnaast is er gameplay wise ook een en ander gewijzigd. Zo heeft de AI een stuk slimmere loopacties dan voorheen. Hierdoor is het nog aantrekkelijker geworden om dieptepasses uit te voeren. Verder zijn de keepers, zo lijkt het, ook meer van het stompen geworden. Wanneer de keeper zich redelijk benauwd voelt, dan wordt al snel een bal weg geslagen in plaats van gepakt. Daarnaast is het inkoppen van voorzetten weer een stukje makkelijker geworden en staat er niet zo vaak meer ’n speler voor bij afstandsschoten, iets waar ik me persoonlijk af en toe redelijk aan irriteerde in het verleden. Verder is het verdedigen een stukje lastiger geworden. Je moet nu nog meer timen dan voorheen, anders wordt je relatief makkelijk voorbij gelopen. Je moet echt voorspellen waar de bal heen gaat, en niet te veel happen of sprintend te werk gaan, anders ben je al snel gezien. Ook het dribbelen is wat beter uitgewerkt. Zo kun je scherpere hoeken nemen bij het rennen met de bal, en voelt alles net wat dynamischer en vloeiender aan. Dit valt ook zeker te merken bij het spelen, daar waar bewegingen echt wat soepeler verlopen dan voorheen.



FUT-icons



Een erg populaire mode in FIFA is altijd weer de FUT (FIFA Ultimate Team) mode. Stel je beste team ooit samen met jouw favorieten spelers. Maar daar moet je wel heel wat virtueel geld voor verzamelen natuurlijk. In deze nieuwe FIFA maken de FUT-icons hun opwachting. Zo zijn spelers als Diego Maradona, Ronaldo, Henry en Pelé aanwezig. Dit zijn allemaal gestopte voetballers die voorheen een legende waren, en sommigen nog steeds overigens. Je kunt dagelijks diverse uitdagingen spelen, waaronder de dynamische in-match challenges. Hoe moeilijker een uitdaging is, hoe meer je kunt verdienen voor je FUT-team. Door de Frostbite engine, welke sinds vorig jaar geïntroduceerd is, zijn ook de onthullingen van binnen gehengelde spelers verbeterd. Deze zien er nu nog spectaculairder uit waardoor de spanning voor het verwerven van de nieuwe speler nog intenser wordt. In de Squad Battles ga je de strijd aan met andere FUT-teams over de hele wereld. In de online klassementen en in combinatie met de web app kun je alle statistieken online bijhouden.





Het is wel duidelijk dat qua presentatie en levendigheid FIFA 18 beter is dan haar concurrent PES. Het spel pakt de sfeer van het profvoetbal direct op bij de intro van het spel, en deze blijft eigenlijk overal wel redelijk aanwezig. The Journey brengt sowieso al een leuke ervaring naast het veld en focust zich niet alleen op wat er gebeurt op het veld, met daarnaast in de menu’s allerlei cijfertjes, knopjes en tactische componenten. Maar ook de andere modi zien er gewoon een stuk levendiger uit. Dat begint eigenlijk al bij het menu, dat er gewoon overzichtelijk, maar ook dynamisch uit ziet. Het werkt in principe misschien op de backend hetzelfde als dat in PES, maar het ziet er gewoon fleuriger, boeiender en vooral meer gelikt uit. Helaas valt dat niet echt te zeggen van de gezichten van spelers. Vooral van de wat kleinere clubs, zoals Ajax, zijn er weinig gelijkenissen te vinden wat betreft spelers als Van de Beek en Onana. De echte toppers als Ronaldo zien er dan wel weer redelijk realistisch uit, al zijn gezichten soms wat overdreven glanzend en smooth uitgewerkt. Het spel heeft real player motion technologie waardoor spelers karakteristieken uit de echte wereld met zich meebrengen. Onder andere de manier van dribbelen hoort hierbij. De karakteristieke vrije trap van Ronaldo kennen we natuurlijk al wat langer. Het publiek ziet er verder ook wat beter uit, al krijg je nog wel geregeld van die rare audiovisuele oplevingen van supporters die denken dat er iets gebeurd is. Stadions van de kleinere clubs, zoals VVV, zien er daarnaast matig uitgewerkt uit, al is begrijpelijk dat ze kunstgras en staanplaatsen niet voor elke club kunnen na gaan bootsen. Helaas is ook het commentaar nog altijd erg hetzelfde gebleven van Youri en Evert, en op dat gebied is er, met lichte uitzondering van The Journey, dus weinig toegevoegd. Qua AI is de game redelijk verbeterd, maar soms komt het voor dat het net lijkt alsof de AI wil dat je wel of juist niet wint. Het is dan ook soms plots een open deur die je doorloopt wanneer de tegenstander er even niet bij is, waarmee je relatief makkelijk kunt scoren. Een moment later echter zet de AI even aan, en vliegt alles er in, vooral op de hogere moeilijkheidsgraden. Het voelt dan ook redelijk aan alsof het systeem bepaalt of je mag en kan winnen. Dat is jammer, en iets wat de concurrent PES een stuk minder heeft. Door die wisselvalligheid, lijkt het dan ook dat manipulatie een redelijke rol speelt in de eindresultaten. Echter zijn dit in wedstrijden slechts ‘enkele’ momenten, al kan het soms wel redelijk de wedstrijd beïnvloeden.





Het is vrijwel nooit dat een voetbalfranchise totaal verandert qua gameplay, graphics of audio, en dat is dit jaar ook niet het geval. De nieuwe features en game mode-uitbreidingen zijn redelijk minimalistisch gehouden, en de gameplay is echt verder verfijnd om tot bijna perfectie aan te komen. Helaas laat de game hier en daar nog wat kleine steekjes vallen, maar qua ambiance is FIFA 18 ongeëvenaard. Het probeert echt het realisme van de top na te bootsen, en dat doet het op zich prima. Daarnaast is het spel ook een licht tandje moeilijker geworden door het lastigere verdedigingsmechanisme van de game. Simpelweg pressie zetten is niet meer voldoende, maar timing is van groot belang. Inzicht is dus van belang, om online niet de goals om je oren te laten vliegen. Het scoren daarentegen is wel een tikkeltje makkelijker geworden, met een gerichter voorzettensysteem en simpeler schiet- en kopsysteem. FIFA 18 is daarmee is een prima vervolg op het toch al fantastisch goede FIFA 17 dat vorig jaar indruk maakte met de overstap van engine.



8.4

+ The Journey-vervolg

+ In het veld en daarbuiten sfeervol

- AI voelt soms te veel scripted aan

-