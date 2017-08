GamesCom 2017 - Battletech, Vampyr en State of Decay

Vampyr



Vampyr is een actie RPG geďnspireerd door Vampire: Bloodlines, Deus Ex en Dishonered. Het spel speelt zich af in 1918 London gedurende de Spaanse Griep. Je speelt als dokter Jonathan Reid die recentelijk tot een vampier is gemaakt. De kern van het spel draait om het interne conflict van Reid tussen zijn plicht als dokter om mensen te redden en de noodzaak om mensen leeg te zuigen om zo te levelen. Het chaotische London is verdeeld in verschillende districten. In deze districten vind je specifieke groepen van NPC’s die ook een rol hebben in het district. Iedere NPC heeft bepaalde bonussen of nadelen. Je kunt bijvoorbeeld een plaatselijke moordenaar leegzuigen voor een klein beetje extra XP en dit zal maar een kleine invloed op het district hebben. Als je echter zijn moeder kiest krijg je veel meer XP maar zij hielp de arme mensen van het district. De effecten zijn gelijk zichtbaar, er zullen meer Skald(zombie-achtige vampieren) komen en winkels blijven dicht of andere NPC’s verdwijnen. Als een district dermate slecht is geworden zal het niet meer te redden zijn en in het duister vallen. Als Reid een level omhoog gaat kan hij veel nieuwe ablities unlocken zoals onzichtbaarheid, lange klauwen, bloed magie en nog veel meer. Het ziet er naar uit dat je vergaande controle over het verhaal en de ontwikkeling van Reid zult hebben. Vampyr komt uit in november 2017.



State of Decay 2



Er zou hier een grapje moeten staan over dat er meer zombie games zijn dan zombies in het gemiddelde spel maar zelfs dat is al overdone. Dat gezegd te hebben, toch kijken wij wel uit naar State of Decay 2. Toen State of Decay uitkwam in 2013 was het verfrissend. Het spel draaide niet om het kapot schieten van zombies maar om het overleven met beperkte middelen en opbouwen van een gemeenschap. In State of Decay 2 is dit allemaal weer terug en uitgebreid. Zo heb je meer opties in de management van je gemeenschapen zijn je mensen heel gevarieerd. Een nieuwe uitdaging is de “bloodplague” die je krijgt van bepaalde rode zombies. Als je personage is besmet moet je speciale medicijnen vinden voordat deze sterft en dan het virus verspreid. Je kunt ze vermoorden of verbannen wat weer niet goed kan vallen bij je andere personages. Maar de belangrijkste toevoeging is de co-op. In de State of Decay was de afwezigheid van een co-op een zeer groot gemis en wij zijn blij om het nu eindelijk te zien. Andere spelers kunnen je komen helpen in je game. Als je een moeilijke missie voor je hebt kun je je game open zetten voor iedereen om te joinen of enkel een vriend uitnodigen. In de co-op kun je samen te werk gaan maar de perma-death blijft van toepassing, dus het helpen van een vriend kan heel slecht voor je aflopen. Je kunt tot maximaal 3 spelers je game laten joinen.