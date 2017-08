GamesCom 2017 - Beyond the Void, Ni No Kuni, MGS en PES | Auteur: Evilgamerz redactie Platform:| Auteur: Evilgamerz redactie 1 Informatie Uitgever: Ontwikkelaar: Genre: GamesCom GamesCom GamesCom Release: Datum: 26-08-2017 Beoordeling Graphics: - Geluid: - Gameplay: - Besturing: - Replay: - Eindcijfer:



Beyond the Void



Beyond the void is een 1v1 MOBA-game die zich afspeelt in de ruimte. Je bestuurt een moederschip, je kan kiezen uit tal van basisschepen met hun eigen karakteristieken. Daarna selecteer je een aantal krachten die je kunt gebruiken in gevechten, hierbij kun je denken aan een EMP pulse of een boost van je motoren. Iedere speler begint met een eigen thuis planeet en het eerste wat je wilt doen is natuurlijk meer supportschepencreëren. Dit doe je door satellieten te produceren om je planeet. Je kan kiezen uit 3 soorten satellieten die allemaal hun eigen soort units produceren. Je kon maximaal 2 satelliet ringen produceren per planeet. Tussen je eigen planeet en die van je tegenstander ligt een weg, in het begin is de helft van jezelf en de andere helft van de tegenstander. Er staan een aantal defensieve turrets op jou en zijn helft en het doel is om de hele weg te domineren. Dit doe je door alle turrets aan de kant van de tegenstander te verslaan. De turrets zijn allemaal sterker te maken met resources. Tijdens het spel zal je levelen en kun je experience punten verdelen over een aantal categorieën als snelheid, kracht van de wapens, defensieve mogelijkheden en meer. Ook zal er tijdens de speelsessie nieuwe planeten tevoorschijn komen, deze kun je innemen en doordat je hier weer nieuwe satellieten omheen bouwt krijg je weer meer units. Dus erg belangrijk is het om met je moederschip planeten proberen in te nemen en dat je units de weg proberen te domineren. Het spel is free to play en het verdienmodel ligt in het eerder krijgen van bepaalde content, skins en meer strategische mogelijkheden. De content/skins die je koopt is jouw eigendom na aanschaf, hierdoor kun je het makkelijk verkopen als je dit wil, en dit zou erg interessant kunnen zijn als de game veel spelers krijgt. Er is ook een eigen cryptocoin gecreëerd ‘Nexium’ die wordt gebruikt om zaken aan te schaffen in de game. Een erg interessante game die veel heeft geleerd van populaire MOBA’s en dit ook probeert te worden. De game zal in september in early access staan op steam. Een game in de zee van MOBA’s die zich moet zien te onderscheiden door gameplay en setting. We hebben het spel even mogen spelen en er zit potentie in, het is alleen de vraag hoe onderscheidend de verschillende moederschepen zijn en hoe gebalanceerd het spel is.



Ni No Kuni II: Revenant Kingdom



We hebben de langverwachte opvolger van Ni No Kuni kunnen spelen bij Bandai Namco. Er zijn best veel veranderingen gemaakt ten opzichte van het voorgaande deel, de familiars zijn er niet meer en we zien ook dat studio Ghibli niet meer betrokken is bij dit spel. De grafische stijl is hierdoor wel veranderd, we zien dit voornamelijk wanneer je door de ‘overworld’ loopt, daar zijn de karakters nu in de ‘chibi-stijl’. Naast de verhaallijn zijn er meerdere additionele activiteiten, je krijgt een koninkrijk onder je hoede die je kunt opbouwen naarmate je meer mensen het naar de zin maakt en ze in jouw koninkrijk willen wonen. Ook zijn er nu strategische en tactische gevechten, het deed me denken aan pikmin, waar je meerdere groepen bij je hebt met verschillende krachten. Dus zwaardvechters, pijl en boog, mokers etc. en dan moet je gevechten zien te winnen door goed te schakelen tussen de soorten en zo de tegenstander te verslaan. Dus een soort papier-schaar-steen gevechten. In de normale gevechten in de verhaallijn zijn er nu ‘Higgledies’ toegevoegd om het gevechtssysteem op te frissen sinds deel 1. Dit zijn groepen van kleine beesten met hun eigen krachten. Wanneer er een ring om de groep verschijnt kun je erin gaan staan en de kracht gebruiken van die groep, dit kan zijn dat ze je HP geven of dat ze een aanval op een vijand uitvoeren. Persoonlijk vond ik de verandering in uiterlijk wel wat jammer aangezien dat wel een van de sterke punten was van het voorgaande deel, maar ik twijfel er niet aan dat onder het uiterlijk een uitstekend verhaal schuilgaat en het gevechtssysteem liet weinig te wensen over.









Metal Gear Solid Survive



Konami was dit jaar uitgerukt met games die voortborduren op eerdere delen. Eén van deze games was Metal Gear Solid Survive, een game die veel zaken leent van de Phantom Pain. Sinds de Phantom Pain uitkwam heeft Hideo Kojima, de man achter de Metal Gear reeks Konami verlaten en zijn eigen studio opgericht. Konami is daarna aan de gang gegaan met het voortzetten van de reeks. Survive is als de naam al verklapt een game waarin je moet zien te overleven, het speelt zich af in een alternatieve wereld die gevuld is met zombie achtige wezens, want dat is nog niet vaak genoeg gebruikt. Je doel is om je hierin staande te houden. Er zijn meerdere facetten die je moet doen om dit voor elkaar te krijgen, er moet gezorgd worden voor voedsel en water om je in leven te houden, je moet een basis gaan maken, hiermee kan gezorgd worden voor betere gear en je kunt nieuwe technologieën ontwikkelen zodat je verder kunt zoeken naar nieuwe resources om zo weer verder uit te breiden. Je kunt bijvoorbeeld vallen, hekken, turrets ontwikkelen om de zombies op afstand te houden. De omgeving ziet er helaas erg bruin en grijs uit en nodigt niet zozeer uit tot ontdekken, het is jammer dat er niet gekozen is om de omgevingen wat meer kleur te geven. De basis die je ontwikkelt is de spil in het spel, het is je hub, als je solo speelt en je breidt de basis uit neem je dit ook mee naar de multiplayer en vice versa. Zo werk je in de multiplayer en single player naar hetzelfde doel. De multiplayer kan gespeeld worden met 4 man en het is de welbekende horde mode. Je moet een object verdedigen van de inkomende hordes zombies, tussen de waves in moet je loot verzamelen in het speelveld om genoeg ammunitie te verzamelen. Het spel leent veel van deel 5 en van Metal gear online, dat hoeft geen probleem te zijn aangezien de gameplay en grafische kwaliteiten hiervan erg hoog lagen, het leent wel zoveel dat je kan denken of dit niet beter als een standalone add-on kon worden uitgebracht in plaats van een volwaardige game. De game komt in 2018 uit dus er kan nog veel veranderen, maar de eerste gameplay zag er in ieder geval interessant uit.



Pro Evolution Soccer 2018



Het fluitsignaal gaat af en we gaan een balletje rondtikken in PES 2018. De jaarlijkse voetbalgame van Konami die de voetbalfans jaarlijks verdeeld in twee kampen, of je speelt PES, of je speelt FIFA. PES 2018 doet dit jaar vrij weinig nieuws, het tempo ligt nog steeds moordend hoog en dat is wel een van de sterkste punten van deze footie. Waar EA door de jaren heen het tempo steeds lager heeft gelegd speelt PES nog op een flink tempo door. Bij PES zien we helaas weinig vernieuwing door de jaren heen, ze hebben nu weer een aantal clubs bereid gevonden om een licentie af te geven maar dit betekent dat nog steeds een deel van de clubs geen echte naam heeft, wat toch de immersie aantast. PES heeft het nooit moeten hebben van licenties of de grafische kwaliteiten maar om het beste het pure voetbalspel op de mat te leggen. Maar wat er gezegd wordt, stilstand is achteruitgang gaat wel op voor deze game, er is weinig vernieuwing merkbaar door de jaren heen, de keepers doen nog steeds regelmatig hele aparte ingrepen en de looplijnen van de spelers laat nog weleens te wensen over. De beursvloer zegt genoeg, bij Konami kon je meteen spelen, EA stond er een wachtrij van een uur. Toch speelde PES weer heerlijk, en is het afwachten tot de final versie gereviewd kan worden voor we een echt oordeel kunnen afgeven. PES lijkt het echter dit jaar moeilijk te gaan krijgen met de concurrentie. Het spel krijgt echter op modi gebied wel interessante nieuwe opties, waaronder 2 vs 2, 3 vs 3 co-op (online) modes, een verbeterde PC-versie op grafisch gebied en verbeteringen op het gebied van dode spelsituaties.