GamesCom 2017 - Destiny 2, Guns, Gore, Outcast en DBZ | Auteur: Evilgamerz redactie Platform:| Auteur: Evilgamerz redactie 1 Informatie Uitgever: Ontwikkelaar: Genre: GamesCom GamesCom GamesCom Release: Datum: 25-08-2017 Beoordeling Graphics: - Geluid: - Gameplay: - Besturing: - Replay: - Eindcijfer:



Extra info Gespeeld op: | Multi | Multi Auteur: Evilgamerz redacti... Evilgamerz redactie Evilgamerz redactie Tot op het bot knallen









Destiny 2



Een MMO-RPS en opvolger van Destiny. De game, van ontwikkelaar Bungie, zal eind 2017 verschijnen. De gameplay zal vergelijkbaar zijn met het eerste deel, matchmaking wordt echter wel aangepast. Het zogenaamde ĎGuided Gamesí systeem wordt gebruikt waarmee spelers kunnen kijken welke clans spelers zoekt voor bepaalde raids of strikes. Het tweede deel kent, net als het eerste deel, de volgende drie klassen: Hunters, Warlocks en Titans. Met XP en het vinden van wapens en armor kan de speler karakters ontwikkelen. Daarnaast kent iedere klasse eigen skillsets, perks, speciale krachten en twee subklassen. Naast klasse kent de game drie rassen: Mens, Awoken en Exo (humanoid) en kun je je karakters verder personifiŽren door huidskleuren e.d. te veranderen. Enkele subklassen en krachten blijven bestaan, zoals de Gunslinger bij Hunters, Novabomb bij Warlocks en Fists of Havoc bij Titans, maar er worden ook een aantal subklassen vervangen. Categorisering van wapens is aangepast in Destiny 2, voortaan zijn er energie wapens, power wapens en kinetische wapens. Heb zelf met de Titan gespeeld en vooral mijn power weapon gebruikt, moet zeggen, die lag lekker in de hand. Er zijn veel PvE omgevingen toegevoegd en het PvP systemen zijn aangepast naar 4vs4. Nieuwe gamemode is ĎCountdowní, daarbij dient een bom te worden beschermd of onschadelijk te worden gemaakt. Nieuwe mappen in PvE zijn manen van Saturnus, Jupiter, de planeet Nessus en Europa (aarde). De game zal verschijnen op zowel PC, PS4 als ook Xbox One. Focus ligt dus op verbetering van online ervaring van Destiny met vergelijkbare gameplay als in het eerste deel.



Guns, Gore & Cannoli 2



Het eerste deel van Guns, Gore & Cannoli van ontwikkelaar Crazy Monkey Studios van onze zuiderburen speelde zich af in de jaren 20 van de twintigste eeuw, waarbij maffialid Vinni Cannoli de fictionele stad Thugtown ontdekt en daarbij op zombiejacht gaat. Het is een hilarische en snelle platform actiegame in een handgetekende maffia-achtige omgeving. Het tweede deel vindt plaats in de jaren 40-45, rond de Tweede Wereldoorlog dus. Vinni reist door Europa en mengt zich in verschillende iconische gevechten. Bereid je voor op het massaal afslachten van naziís en zombies met een grote verscheidenheid aan wapens. Crazy Monkey Studios gebruikt de Unity Engine en heeft het tweede deel verder opgedoft. Het ziet er keurig uit en speelt heerlijk. De game kan alleen of co-op worden gespeeld en zal verschijnen op PC, PS4 en Xbox One.









Outcast



Voor eind 2017 staat Outcast gepland en eigenlijk is dit een remastered version van het deel in 1999. De developers gaven aan graag met een tweede deel van Outcast te willen komen, maar allereerst spelers de mogelijkheid te geven om het eerste deel te (her)beleven in een modern jasje. Het is een action-adventure game welke je naar parallele universums zal brengen. Je tracht de sonde te herstellen die door de aarde is gecreŽerd om in deze wereld te komen. Om dit te doen ga je op onderzoek uit in de alien werelden, welke worden gescheiden door portalen. Iedere wereld is uniek, zo kent deze game een bossige, woenstijnachtige en wereld met grasland en rijstvelden. Deze werelden zijn volledig gebouwd om het fundament van het eerste deel, tot de details van karakters en voicecasting aan toe. Doel van het spel is vooral ontdekken en communiceren. Het zijn open werelden met de optie voor velen sidequests. Je bent vooral met de inheemse bevolkingen aan het praten om te kijken wat er speelt en wat je voor ze kunt doen om hulp voor jouw missie te krijgen. Daarbij zul je veel tussen de verschillende werelden moeten reizen, gelukkig wordt je daarin geholpen door verschillende beesten die je kunt berijden, het zijn namelijk aardige afstanden die je af zult moeten leggen. Je bent bewapend om bewakers en ander tuig om te leggen, maar hier ligt in deze game allerminst de focus op. De game is intussen enkele malen uitgesteld, maar staat nu gepland voor eind 2017. Het zal te spelen zijn op PC, PS4 en Xbox One.



Dragon Ball Fighter Z



Een Fighting Game van ontwikkelaar Arc System Works gebaseerd op Dragon Ball en gemaakt met de Unreal Engine 4. De gameplay is natuurlijk herkenbaar door alle bekende fighter games die Dragon Ball Fighter Z voor gingen. De artstyle is erg mooi en past goed bij de Dragon Ball serie. Enkele karakters uit de serie zijn speelbaar (Android 16 & 18, Cell, Frieza, Gohan, Goku (ook als SS), Krillin, Majin Buu, Piccolo, Trunks en Vegeta (ook als SS)) en tijdens Gamescom zijn twee nieuwe karakters aangekondigd (Super Saiyan God Goku en Vegeta). Tijdens de gamescom is een teaser getoond van de storymode die deze game zal bevatten. De verhaallijn is volledig geschreven voor deze game en het enige wat de developer kon zeggen is dat Android 16 & 18 een cruciale rol zouden spelen. Herkenbaar waren meerdere Krillins en Gokuís met rode ogen, het leek alsof van hen Androids waren gemaakt. Los van de storymode kent de game natuurlijk PvE en PvP combat modes. Uniek aan deze game is dat je 3vs3 kunt spelen. Ieder kiest namelijk drie karakters en tijdens een pot kun je telkens van karakter wisselen. Dit verbreedt de gameplay enorm, omdat de wisseling ook vaak een aanval met zich meebrengt en je gewisselde karakters met de juiste combo kunt healen. Drie karakters aan weerszijde betekent dat je ook letterlijk 3vs3 kunt spelen. Je kiest dan allemaal ťťn karakter en je moet op tactische momenten wisselen met een andere teamgenoot (die bijvoorbeeld healing nodig heeft). De game zal verschijnen in Q1 2018 voor PC, PS4 en Xbox One.