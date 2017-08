GamesCom 2017 - Gwent, Sword Art en Gravel

Gwent Gwent, het door The Witcher III geÔnspireerde CCG, is al bijna een jaar in Public beta en is al zeer populair. Deze Gamescom gaf CD Project Red ons een preview van de nieuwe story modus genaamd Thronebreaker. In de Elder Scrolls CCG hebben we al een story modus gezien maar CDPR lijkt het naar een nieuw niveau te tillen. Het verhaal zal een prequel zijn die draait rond koningin Meve die aan de vooravond staat van de tweede invasie van Nilfgaard. Je bestuurd Meve door de wereld waarbij ze met NPC kan praten en dingen ontdekken. Indien een gevecht begint gaat het over naar het Gwent card game. Zoals we gewend zijn van CDPR spellen, krijg je moeilijke besluiten voor je kiezen die je door het vertakkende verhaal leiden. Dit is een leuke toevoeging en een ideale introductie voor nieuwe spelers. Daarnaast zullen er speciale kaarten zijn die enkel te verkrijgen zijn in Thronebreaker zodat het ook voor de Gwent veteranen wat extraís te bieden heeft.

Gwent Gwent, het door The Witcher III geÔnspireerde CCG, is al bijna een jaar in Public beta en is al zeer populair. Deze Gamescom gaf CD Project Red ons een preview van de nieuwe story modus genaamd Thronebreaker. In de Elder Scrolls CCG hebben we al een story modus gezien maar CDPR lijkt het naar een nieuw niveau te tillen. Het verhaal zal een prequel zijn die draait rond koningin Meve die aan de vooravond staat van de tweede invasie van Nilfgaard. Je bestuurd Meve door de wereld waarbij ze met NPC kan praten en dingen ontdekken. Indien een gevecht begint gaat het over naar het Gwent card game. Zoals we gewend zijn van CDPR spellen, krijg je moeilijke besluiten voor je kiezen die je door het vertakkende verhaal leiden. Dit is een leuke toevoeging en een ideale introductie voor nieuwe spelers. Daarnaast zullen er speciale kaarten zijn die enkel te verkrijgen zijn in Thronebreaker zodat het ook voor de Gwent veteranen wat extraís te bieden heeft.