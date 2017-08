GamesCom 2017 - Sonic, ARK en LEGO | Auteur: Evilgamerz redactie Platform:| Auteur: Evilgamerz redactie 1 Informatie Uitgever: Ontwikkelaar: Genre: GamesCom GamesCom GamesCom Release: Datum: 26-08-2017 Beoordeling Graphics: - Geluid: - Gameplay: - Besturing: - Replay: - Eindcijfer:



Extra info Gespeeld op: | Multi | Multi Auteur: Evilgamerz redacti... Evilgamerz redactie Evilgamerz redactie Snelheid, zelfontwikkeling en bouwen









Sonic Forces



Bij SEGA waren we uitgenodigd om de nieuwste Sonic te spelen, Sonic Forces. In Sonic Forces kun je meerdere types spelen, namelijk ‘Modern Sonic’, ‘Classic Sonic’, ‘Avatar Sonic’, ‘Avatar/Modern Sonic’. Modern Sonic speel je in een 3D wereld net zoals voorgaande games, hier krijg je mogelijkheden als double jump en boost wanneer je bepaalde items oppikt. Classic Sonic is de welbekende 2D sidescroller. Avatar Sonic kun je kiezen wat je wil zijn door het gebruik van een ‘Wispon’, dit zijn wapens zoals een vlammenwerper of een elektrische zweep. Deze kun je opladen door in de spelwereld ‘whisps’ op te pakken in glazen omhulsels. Alleen als je de correcte whisp pakt krijg je energie ervan. Dus heb je een vlammenwerper moet je rode whisps oppakken. Deze Sonic speelt zich af in een 2D wereld. Als laatste is er de combinatie van ‘Modern Sonic’ en ‘Avatar Sonic’ hier speel je met je avatar en met Sonic, dit speelt zich af in de 3D wereld van modern Sonic. Dus je krijgt 4 games voor de prijs van 1. Alle Sonic games hebben wel iets wat iemand aanspreekt, persoonlijk zijn de 2D Sonic’s nog steeds mijn favoriete in plaats van de 3D wereld. Maar voor diegene die alleen 2D willen, kan ook Sonic Mania opgepakt worden die net uitgekomen is.



ARK: Survival Evolved



Een enorm populaire game die op de beurs was is ARK, voor velen een bekende game aangezien deze al 10mln keer is verkocht zonder dat de game uit het Early Access programma is gestapt. Eind Augustus zal de game eindelijk na meer dan twee jaar uit Early Access zijn en te koop zijn in retail formaat. Voor diegene die niet weten wat voor game het is, het is een survival/ontdekkingsgame. Je wordt wakker zonder kleren of iets aan en je hebt geen idee hoe je op de plek bent gekomen. Aan jou de taak om alles te onderzoeken, looten, wapens te zoeken en een basis te bouwen om je te verdedigen tegen de dinosauriërs, natuur en mogelijke mensen. Een bekend concept dat werkt door de enorme werelden die zijn gevuld met prehistorische beesten die je kunt berijden. ARK kreeg veel kritiek met de een DLC-pakket waar voor betaald moest worden in Early Access, maar ze geven ook veel voor de community. Doordat er zoveel spelers voor dit spel zijn, zijn er ook veel mods beschikbaar, de ontwikkelaar heeft zelfs bepaalde modders betaald voor het creëren van een immense map. Aangezien ik persoonlijk geen ervaring met deze game heb blijft de vraag wat is de drijfveer om door te blijven gaan, maar dat hoop ik binnenkort te ervaren.









LEGO Dimensions



Jaarlijkse koek blijven de aantallen LEGO games van Warner Bros. Een daarvan is LEGO Dimensions die al dit jaar met de 9de karakter uitbreiding komt sinds de uitgave in 2015. Dit keer is de licentie met Cartoon Network gebruikt en komen de ‘PowerPuff Girls’ en ‘Teen Titans Go’ naar de wereld van LEGO Dimensions. Er is hiervoor ook een nieuwe wereld gecreëerd die compleet in de cell-shaded stijl is gemaakt met alle bekende locaties en karakters zoals de professor. De gameplay blijft gelijk aan de welbekende LEGO franchise, maar er is ook geluisterd naar het publiek en een verandering doorgevoerd. Nu is het mogelijk op bepaalde plaatsen helden in te huren voor bepaalde taken. Dus op een locatie moest BA Baracus gebruikt worden, en zodat je niet elk karakter hoeft te kopen hebben ze gezorgd dat voor 15.000 munten je dit karakter voor 3 minuten kunt huren. Dit om te zorgen dat het halen van de benodigde taken wel uitdagend blijft maar niet te lastig zodat je dadelijk driemaal zoveel munten kwijt bent hieraan. Bij meerdere plekken is er gezorgd dat je niet meteen vastloopt als je bepaalde karakters niet hebt. Het is mogelijk dat in de toekomst dus meer Cartoon Network karakters toegevoegd zullen worden en ik heb al ze aangeraden Courage en ‘Cow and Chicken’ te doen. Ik was blij verrast met deze uitbreiding, cell-shaded graphics is persoonlijk een van mijn favoriete looks voor bepaalde spellen en het werkt uitstekend met LEGO games.