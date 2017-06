Geneshift | Auteur: Christiaan Ribbens Platform:| Auteur: Christiaan Ribbens 5.0 5.0 1 Informatie Uitgever: Nik Nak Studios Nik Nak Studios Nik Nak Studios Ontwikkelaar: Nik Nak Stu... Nik Nak Studios Nik Nak Studios Genre: Top-Down Shooter Top-Down Shooter Top-Down Shooter Release: 23-05-2017 Datum: 11-06-2017 Beoordeling Graphics: 5.0 Geluid: 6.0 Gameplay: 5.0 Besturing: 6.0 Replay: 5.0 Eindcijfer:

5.0

Gespeeld op: PC Auteur: Christiaan Ribbens Een gemuteerde puinhoop











Games hebben zich in de afgelopen jaren flink ontwikkeld en dit kan er voor zorgen dat bepaalde game genres erg veranderd zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar Grand Theft Auto dan waren de eerste twee delen top-down en ging het derde deel volledig 3D. Voor de liefhebbers van de eerste twee delen heeft dit als gevolg dat de geliefde top-down perspectief sinds het derde deel niet meer aanwezig is. Gelukkig kijken de indie ontwikkelaars gretig naar oude games voor inspiratie en komen oudere game vormen weer terug. De ontwikkelaar Nik Nak Studios heeft goed gekeken naar de eerste GTA delen en probeert de magie van die eerste delen te recreŽren plus een lading toevoegingen met Geneshift. Dit blijkt helaas een grotere uitdaging dan gedacht.



Een gemuteerde super soldaat



Waar de GTA titels nu volledig draaien om immersie in een fictionele stad met honderden interessante inwoners, krijgen we hier maar een paar korte regels tekst als uitleg waarom jij de stad onveilig moet maken. Je bent een soldaat met speciale krachten en iedereen die je tegenkomt wil je om zeep helpen is het gehele verhaal en dat is een gemiste kans. Het feit dat we hier met een top-down shooter te maken hebben, opent genoeg mogelijkheden voor een soort verhaal via tekst bubbels en een lading karakters. Dit gemis zorgt er helaas voor dat de game aanvoelt als een lading losse missies zonder enige connectie. Het top-down perspectief is uitdagend om er goed uit te laten zien en Geneshift is hier helaas geen uitzondering. De camera oogt net te laag aan alsof de camera te dicht op karakters ingezoomd is, waardoor het altijd aanvoelt alsof je maar een minimaal stukje van de rest van de levels kunt zien. Dit geeft het gevoel dat je van kamer naar kamer aan het verplaatsen bent en dit zorgt ervoor dat de levels erg klein ogen. Er zijn een paar momenten waar je de mogelijkheid hebt om verder rond te kijken en dit zorgt er meteen voor dat het level er een stuk interessanter uitziet. Helaas komt dit maar zelden voor, waardoor de rest van levels erg lineair en saai aanvoelen. De slechte vormgeving is niet alleen aanwezig in de levels, zelfs de menu's daarvoor ogen erg ingewikkeld en kost het flink wat tijd om alles terug te vinden.









De grote lading campaign missies zijn allemaal hetzelfde in opzet. Je moet je zo snel mogelijk door een deel van een stad verplaatsen door middel van kogels, explosies en destructie. De besturing is zoals we die gewend zijn van een top-down shooter en het voelt allemaal erg vlot en soepel aan. De speler kan helaas maar een enkel wapen per type met zich meedragen en zal het verliezen van een leven het verlies van al deze wapens betekenen. Deze wapens worden langzamerhand verzamelt door de speler door de verschillende hoeken van de stad te verkennen. Eenmaal vrijgespeeld kan de speler deze wapens aanschaffen bij de verschillende bom locaties. Deze bom locaties is waar de speler elke keer een grote golf aan zombies om zeep moet helpen en dit klinkt helaas interessanter dan het daadwerkelijk is. De golf zombies komen zonder enige patronen in golven naar je toe en zijn allemaal erg gemakkelijk te vernietigen. Het perspectief werkt hier wederom tegen, want je hebt nooit het gevoel dat je de situatie kunt bekijken en bepaalde beslissingen moet maken. De speler heeft niet alleen wapens en bepaalde granaten als wapens, maar kun je ook punten vrijspelen om zo je karakter te verbeteren via een skilltree. Deze extra skills zorgen er bijvoorbeeld voor dat de speler zichzelf beter kunt maken of een ring met schilden kunt aanzetten. Deze krachten zie je terug in de verschillende vijanden en deze kunnen erg handig zijn. Helaas voelen deze extra krachten niet interessant genoeg aan en zijn ze allemaal weggestopt in een ingewikkeld en slecht vormgegeven menu.





Met een vriend moet het leuker zijn



Een groot verkooppunt voor Geneshift is dat je net zoals in GTA 2 met een paar vrienden de levels onveilig kunt maken. Maar als voor veel mensen de singleplayer het eerste onderdeel is wat ze spelen, dan zullen veel mensen al afhaken voordat ze de kans krijgen om de multiplayer te spelen. De kleine groep mensen die online is, zorgt er ook voor dat het zelfs ingewikkeld is om een server te vinden. Je moet dus een groep vrienden hebben die deze game daadwerkelijk wilt spelen. Naast de verschillende missies waar de speler PvE uitdagingen moet voltooien, zijn er ook een lading extra PvP varianten te vinden zoals Deathmatch en Capture the Flag. De paar multiplayer matches die ik kon spelen, waren matig en hoewel de game meer gericht is op het multiplayer gedeelte, weet de game weinig te bieden wat we niet in andere games kunnen vinden.



Geneshift is hiermee een erg matig product. De game is door een enkele persoon ontwikkeld en dit is knap, met name als we kijken naar de grote hoeveelheid content. Maar de game weet helaas weinig extra's te bieden wat we niet in andere games al hebben gezien. Voor de mensen die uitkijken naar de spirituele opvolger van GTA2 is het dan ook aan te raden om gewoonweg het origineel te blijven spelen en rustig te wachten op een spirituele opvolger die beter uit de verf komt.



Games verdict:

5.0 Review policy + Een groot aantal missies, wapens en mogelijkheden

+ Een grote skilltree

+ Multiplayer mogelijkheden - Zwakke vormgeving

- De interface is veel te ingewikkeld

- Gameplay biedt weinig nieuws