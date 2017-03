Horizon Zero Dawn | Auteur: Jeroen Janssen Platform:| Auteur: Jeroen Janssen 9.2 9.2 1 Informatie Uitgever: Sony Sony Sony Ontwikkelaar: Guerrilla G... Guerrilla Games Guerrilla Games Genre: Actie Actie Actie Release: 01-03-2017 Datum: 04-03-2017 Beoordeling Graphics: 9.9 Geluid: 9.0 Gameplay: 9.0 Besturing: 8.5 Replay: 9.0 Eindcijfer:

Guerrilla maakt er flink werk van



Het komt niet vaak voor dat een game het nieuws haalt. Horizon Zero Dawn is wel zo’n game. In het bijzonder omdat het een game is van Nederlandse makelij. Het spel zou zo’n 50 miljoen hebben gekost, en honderden mensen zouden eraan gewerkt hebben. Guerrilla Games, de betreffende ontwikkelaar, kennen we vooral van de Killzone-franchise. Deze reeks heeft eigenlijk nooit echt geďmponeerd, maar scoorde meestal wel bovengemiddeld. Nu is er een totaal nieuwe game op de markt gebracht, iets waarmee Guerrilla andere developers te kijk zet. Als first party developer van Sony, moet dit dan ook ‘de game van 2017’ zijn, die iedereen versteld doet staan. Of dat gelukt is?



In Horizon Zero Dawn speel je als jager Aloy. Je begint in haar jonge jaren, waarbij je het stealth-element van de game onder de knieën begint te krijgen. Daarna leert ze het jagen leren van haar vader. Maar helaas moet ze na de enkele jaren van training afscheid nemen van haar vader. Ze besluit namelijk lid te worden van een andere clan, eentje die meer toekomst te bieden heeft voor Aloy. Omdat clans niet met elkaar (mogen) communiceren, moet ze afscheid nemen van haar vader, maar hij gunt haar het beste, en heeft er dan ook vrede mee. Als getraind jager moet je het opnemen rond het jaar 3000 tegen allerlei mechanische robots, die in de vorm van dieren (giraffen, tijgers en honden bijvoorbeeld). Maar dat is niet je enige tegenstander, want ook andere clans hebben de oorlog verklaard. Gedurende het verhaal krijg je meer te weten over de achtergrond van het hoofdkarakter Aloy. Wie is haar moeder? Wat brengt haar toekomst? En kan ze leven in deze grimmige wereld waarin het draait om macht?









Assassin’s Creed meets Tomb Raider meets The Witcher



Op zich is het verhaal best interessant, en dat kan lichte wendingen gegeven worden door zelf keuzes te maken in de game. Je kunt namelijk kiezen voor harde, lieve of slimme dialogen. Het verhaal verandert er door zo goed als niet, maar gesprekken verlopen door het maken van morele keuzes wel redelijk. Je speelt in de game in een volledig open wereld, waarmee je in het begin al direct te maken zult krijgen. Missies zijn onderverdeeld in hoofdmissies, gerelateerd aan het verhaal, extra missies, klusjes en allerlei andere korte uitdagingen. Dit kunnen boobytraps zijn die je moet zetten, het zoeken van iemand, of het uitvoeren van tutorials. Maar ook het zoeken van resources voor het uitbreiden van je inventory kan een missie voor je zijn. Als speler kun je springen, rennen en je verstoppen tussen verhoogd gras. Door te fluiten kun je zoals bijvoorbeeld in Assassin’s Creed robots naar je toe lokken en vernietigen. Dit werkt vrijwel gelijkwaardig, al geef je sterkere opponenten niet direct de genadeklap. Daarvoor kun je met bijvoorbeeld je speer verder vechten in close combat, maar ook je pijl en boog zijn van ongekend groot belang. Maar je kunt ook mechanische monsters overnemen en erop gaan zitten, om je snelle voort te bewegen, of juist om met de robots het gevecht aan te gaan. Aloy heeft een Focus-mogelijkheid waarmee ze routes van opponenten kan uitmeten en zwakke plekken van tegenstanders bloot kan leggen. Door je pijlen daar letterlijk en figuurlijk op te richten gaan robots sneller dood. Dit brengt een extra uitdaging naast het al standaard mikken op tegenstanders. Omdat bij het inzoomen de gameplay vertraag, zul je merken dat het richten redelijk te doen is. Toch blijft elk gevecht een uitdaging en vooral ook bevredigend wanneer je de opponent ten gronden richt. Als speler heb je daarnaast ook te maken met platformen, zoals we dat kennen van Tomb Raider. Heb je de nieuwe Tomb Raider wel eens gespeeld? Dan zul je best wel wat positieve gelijkenissen zien met deze game, vooral op gameplay gebied. Naast de gameplay lijken ook de RPG-elementen redelijk gelijkwaardig. Je hebt allerlei vaardigheden, verdeeld over Roofdier-, moedige- en verzamelaar-eigenschappen. Verder heb je grondstoffen waarmee je ammo, vallen en drankjes kunt maken, en je hebt inventory die je kunt verbeteren. Dat kunnen extra toevoegingen zijn aan je wapens waarmee ze procentueel verbeteren, maar dat kunnen ook outfits zijn. Munitie kun je gelukkig ook via een quick ingame menu snel aanvullen, waardoor je betrekkelijk weinig in de grotere menu’s hoeft te zijn. Daarnaast zijn er ook nog handelaren waarbij je van alles kunt aanschaffen door het inleveren van scherven. Tevens kun je scherven verdienen door jouw producten te verkopen.





Qua gameplay is er dus genoeg te doen, al vergelijk ik de game grotendeels met het recent verschenen Rise of the Tomb Raider, maar dan in een open wereld. De missies zijn ongelofelijk gevarieerd, uitdagend, en kunnen alleen of in teamverband gespeeld worden wanneer je clan zich aansluit. Zowel de kleine uitdagingen, als de hoofdmissie, lopen perfect door elkaar heen, waarmee je niet van de rode draad afdwaalt. Het is vooral knap hoe bevredigend de combat aanvoelt. Elke strijd, hoe klein of groot ook, voelt als een intens, actievol moment. Je moet het wegduiken timen wanneer opponenten jouw aanvallen, switchen van close combat naar het boogschieten en dan zijn er nog de heavy weapons die je kunt gebruiken. Je kunt zowel kiezen voor tactische infiltratie van basissen, als voor stealthy iedereen uitschakelen, maar je kunt ook gewoon volle bak de strijd aangaan. Voor elke speler is er een tactiek die je kunt toepassen, waarmee het spel best wel veel vrijheid te bieden heeft. Daarnaast mag gezegd worden dat de game een vergelijkbare hoeveelheid aan content heeft zoals we dat zien in bijvoorbeeld The Witcher 3, al is het hoofdverhaal weliswaar wel iets minder lang.





Technologisch vooruitstrevend



Qua gameplay en RPG-elementen is Horizon Zero Dawn niet dermate vernieuwend waardoor je met open mond zult toekijken, maar dat is wel op grafisch gebied het geval. De graphics geven de game dan ook die extra push naar de top. Het spel ziet er zo hoogstaand uit, dat alleen dat al een indrukwekkend gevoel geeft. Soms keek ik dan ook ’n halve minuut rond wanneer ik op de top van een hoge berg stond, puur om te genieten van het uitzicht. Het spel kent vrijwel geen popup, maar blijft wel tot in de verre diepten zeer gedetailleerd. Van gras tot steen, van met sneeuwbedekte grond tot dorpjes, alles ziet er geweldig uit. Hetzelfde geldt voor de characters en de lip-sync. Dialogen lijken bijna levensecht en de overgang van cinematic tot ingame is vrijwel niet op te merken. Het high-dynamic range effect is daarnaast imponerend te noemen. De zonnestralen spatten van het scherm af, net als de dynamische weerseffecten, die weergaloos zijn. Hoewel de regen soms wel heel snel komt aanzetten, en de duister ook wel redelijk vlot voorbij trekt, valt het te prijzen dat de game zoveel verschillende blikken op de spelwereld weet te werpen. Mocht je dan toch wat minpuntjes voor het spel moeten opmerken, dan zijn dat wellicht de character models, die vaak hergebruikt worden, zowel voor robots als menselijke tegenstanders. Daarnaast is de ingame UI soms ook wat druk wanneer er meerdere meldingen en informatie gedeeld worden met de speler. Het scherm staat op dat moment redelijk vol met teksten, wat het wat onoverzichtelijk maakt. Ook op het gebied van audio lijkt alles perfect uitgewerkt. Tijdens actie komt een opvliegend deuntje voorbij dat de sfeer opzweept, en de dialogen klinken allemaal perfect. In combinatie met de goede lip-sync en de grafische kwaliteit krijg je dan ook bijna een filmisch effect waardoor het verhaal ook interessanter lijkt te worden. De third person view die gericht is op het oranje/rood-harige karakter is ook uitermate hoogstaand. Het opvliegende haar, het wegduiken, het springen, het kreuken van de outfit, het is allemaal zo goed uitgewerkt, dat dit met gemak de meest hoogstaande game ooit genoemd mag worden. Dat ook nog eens met een constant stabiele framerate, die zo goed als nooit inkakt, mag zeer imponerend genoemd worden.



Horizon Zero Dawn is een singleplayer game die je vanaf het opstarten direct in de sfeer gooit, met een geweldige intro die vloeiend overloopt op de ingame gameplay. Grafisch valt het spel nergens mee te vergelijken, simpelweg door de hoge grafische kwaliteit van de game, de hoge contrasten van de spelwereld en de unieke setting van moderne mechaniek van de robots die kruist met ouderwets boogschieten in oertijd-achtige outfits. Het lijkt dan ook een mix tussen de toekomst en het verre verleden waarin het leven enkel draaide om ‘overleven’. Qua gameplay en controls (welke overigens logisch in elkaar steken) vergelijk ik de game nog het meest met Tomb Raider, en dat is absoluut geen minpunt, al heeft het spel zo zijn eigen karaktereigenschappen. Echter doet het op dat gebied niet heel veel nieuws, al heeft het een verslavend aspect doordat de stealth en actie perfect in balans worden gebracht. Guerrilla Games heeft het klaar weten te krijgen om een perfect afgewerkte game af te leveren, die ook nog eens als een zonnetje draait. Het lijkt er dan ook op dat deze game bij voorbaat al een succes moest worden voor Sony en de Nederlandse ontwikkelaar. De lange productietijd, het vele geld dat erin is gestoken en de vele medewerkers die erbij betrokken zijn geweest, hebben het dan ook voor elkaar gekregen om het paradepaardje voor de PlayStation 4 te realiseren. Naast Naughty Dog heeft Guerrilla dan ook bij vlagen bewezen dat ook zij hoogstaande kwaliteit kunnen combineren met een fascinerend verhaal en gameplay.



Games verdict: 9.2

9.2 Review policy + Ongekende grafische kwaliteit

+ Actie, stealth, RPG-elementen, open wereld, verhaal

+ Perfecte uitwerking en soepele gameplay - Soms wat drukte in de informatieve UI

- Character models worden vaak hergebruikt

-