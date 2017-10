LEGO Ninjago Movie Video Game Evilgamerz redactie Evilgamerz redactie 7.5 7.5 1 Informatie Uitgever: Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. Ontwikkelaar: TT Games TT Games TT Games Genre: Platform Platform Platform Release: 27-09-2017 Datum: 07-10-2017 Beoordeling Graphics: 8.0 Geluid: 7.0 Gameplay: 8.0 Besturing: 8.5 Replay: 6.5 Eindcijfer:

Oude bekende



Toen ik de Ninjago game onder ogen kreeg, keek ik kort even terug naar hetgeen inmiddels al in de LEGO-franchise is uitgebracht. Het LEGO-universum reikt inmiddels van Antarctica tot aan de Noordpool en blijft maar verrassen met nieuwe games. Van Harry Potter tot de Lord of the Rings, en van Pirates of the Caribbean tot Marvel Heroes en Batman. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken, of er is wel een LEGO-game van gemaakt. Nu is het weer tijd voor Ninjago. Het is overigens niet de eerste Ninjago-game in de LEGO-franchise. LEGO Ninjago Movie Video Game fixeert zich op de inmiddels verschenen animatiefilm voor kinderen, maar ongetwijfeld zullen ook volwassenen de humor wel in kunnen zien van de film. Is de game echter, ondanks de grote hype van de film, een spektakel? Of lift de game mee met het succes van de nieuwe film? We vonden het uit…



LEGO Ninjago Movie Video Game speelt zich af in de stad Ninjago, waar ninja-helden als Lloyd, Nya, Cole, Zane en Jay hun onderkomen hebben gevonden. Massa’s aan vijanden bedreigen echter het voortbestaan van de stad, en de toekomst van Ninjago ligt dan ook in jouw handen. Kun jij Lord Garmadon verslaan? De opbouw van LEGO Ninjago Movie Video Game is veelal vergelijkbaar met eerdere LEGO-games, al zijn er enkele lichte veranderingen. Zo zijn er 8 grote locaties welke allemaal open zijn voor verkenning. Deze kun je via je map bereiken om zo de verhaallijn te vervolgen. Verder zijn er ook vechtarena’s en geheime locaties die je kunt ontdekken en spelen. Zo kun je bijvoorbeeld ook golven aan vijanden verslaan waarna een eindbaas komt, zoals Crypter. De locaties zijn daarnaast ook erg gevarieerd. Van het stand en de aanliggende stad tot aan de jungle en ravijnen. Je begint de game met het verslaan van een agressieve kip, maar je komt ook levensechte katten tegen die je naar jouw hand moet zien te zetten. Om dat te doen zijn er allerlei combo’s die je kunt maken als zijnde een Ninja. Natuurlijk zijn deze combo’s erg goed te doen en zeer toegankelijk, ook voor kinderen. Met slechts 2 vechtbuttons kom je meestal al goed uit de voeten. Van springen tot het schoppen in de lucht, tot het maken van snelle combo’s die je vijand helemaal aan gort helpen. De combo’s lijken iets meer variatie te brengen in de gameplay van LEGO, maar dat is vooral schijn. Ook kun je tegen muren aan rennen, waardoor het platformen een lichte dimensie-uitbreiding heeft gekregen. Het is niet compleet nieuw in de LEGO-franchise, maar brengt wel wat meer variatie in het platformen. Je vechttechnieken worden gecombineerd met Spinjitzu, de Oosterse vechtkunst die ervoor zorgt dat je je vijanden altijd te slim af kunt zijn. Zo heb je de vechtmanoeuvres als het Rennende Everzwijn, de Zwevende Vlinder en de Jagende Havik. Deze laatste gebruik je vooral veel, waarbij je een sprongaanval doet en meerdere slagencombinaties na elkaar uitvoert. Ook de Stekende Bij behoort tot de favoriete slagencombinaties. Echter zijn vrijwel alle combo’s sprongaanvallen, welke visueel iets anders eruit zien, maar effectief qua impact op hetzelfde neerkomen. Ook de features als het bevriezen van watervallen zijn leuke toevoegingen qua gameplay-variaties.









Upgrade je abilities



Leuk daarnaast zijn de RPG-elementen in de game. Zo kun je in kleine trees in ‘De muur van rollen’ skills verbeteren. Wil je 2x zo snel noppen verzamelen, of simpelweg effectievere aanvallen realiseren? Het is aan jou wat je wilt verbeteren. Het brengt een leuk vleugje aan extra tactiek in de game, al zul je niet merken dat het spel daardoor veel moeilijker of makkelijker wordt. Wat vooral opvalt in de game zijn de schitterende animaties die tussendoor voorbij schieten. Deze zien er echt filmwaardig uit en zijn erg gedetailleerd. Het betreft dan ook niet mindere beelden dan de film die op het witte doek is uitgekomen. Wel is het spel grafisch wat druk. Soms verdwijnt hierdoor de overzichtelijkheid en kun je soms je characters amper nog vinden. De interactie met andere objecten wordt daardoor soms iets lastiger. Wel handig is dat je middels het character-snelmenu snel kunt zien welke skills je characters hebben. Zo weet je direct wie je nodig hebt wanneer je een schakelaar moet omzetten, of juist de kop van jut moet slaan. Meestal spreken dit soort dingen wel redelijk voor zich, maar soms is het ook verwarrend wie je nu waarvoor moet gebruiken. In dat geval dus een prima uitkomst. Ook de split-screen lijkt licht veranderd te zijn. Het overvloeien naar 1 scherm is er niet echt meer bij en je zult dan ook vrijwel altijd split-screen spelen waarbij links en rechts een vierkant wordt gevormd. Dit speelt op zich prima, en komt vooral door de redelijk grote gebieden die je soms kunt tegenkomen. Daardoor ben je geregeld afzonderlijk aan het zoeken naar switches en bouwwerken. Ook het links- en rechts bouwen van constructies is weer aanwezig. Dit werd enige LEGO-games terug al geďntroduceerd. Jammer is dat af en toe, al valt het redelijk mee, de framerate op een standaard PS4 redelijk in elkaar zakt. Vooral in multiplayer zul je merken dat de fps daalt tot in de lage 20 frames per seconde, al is dat meestal slechts voor enkele seconden. Echt heel belemmerend is het gelukkig niet.



LEGO Ninjago Movie Video Game is geen vernieuwende game. De gameplay is hetzelfde als altijd, een online multiplayer is er nog altijd niet, en het spel zit weer barstensvol met characters die je kunt vrijspelen. De open-wereld constructie is slechts licht veranderd, en ook de vechtmechaniek voelt slechts misleidend uitgebreider aan door de Ninja-combo’s die vrijwel automatisch geforceerd worden. Wel is het spel gewoon zeer aangenaam om te spelen, zien de tussenanimaties er geweldig uit, en is de humor ook beter dan in voorgaande games (maar dat is persoonlijk). LEGO Ninjago Movie Video Game is daarmee een prima vervolg op de andere LEGO-games, en voelt niet als een aftreksel, al hadden de 8 locatiemissies, verdeeld over nog kortere hoofdstukken, wel wat langer mogen zijn. Binnen 8 uurtjes is dit avontuur dan ook wel grotendeels voorbij.



