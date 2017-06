MotoGP 17 | Auteur: Merijn Adriaanssen Platform:| Auteur: Merijn Adriaanssen 7.5 7.5 1 Informatie Uitgever: Milestone Milestone Milestone Ontwikkelaar: Milestone Milestone Milestone Genre: Race Race Race Release: 15-06-2017 Datum: 18-06-2017 Beoordeling Graphics: 7.0 Geluid: 7.5 Gameplay: 7.5 Besturing: 8.0 Replay: 7.5 Eindcijfer:

7.5

Extra info Gespeeld op: | PS4 | PS4 Auteur: Merijn Adriaanssen Merijn Adriaanssen Merijn Adriaanssen Vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan











Het blijft altijd een niche sport, het motorracen. Door de komst van geweldige coureurs als Casey Stoner, Jorge Lorenzo en Marc Marquez is de sport de laatste jaren flink gegroeid wereldwijd maar zo groot als de Formule 1 is het nog lang niet. Als je tegen mensen zegt dat je MotoGP kijkt zullen ze misschien alleen Valentino Rossi kennen. Gelukkig produceert de Italiaanse ontwikkelaar Milestone elk jaar weer een nieuwe game gebaseerd op de meest spectaculaire motorsport.



Ontwikkelaar Milestone is groot geworden met racing games en produceert deze al sinds eind jaren 90. De focus ligt voornamelijk op motoren en ze produceren al jaren de MotoGP, MXGP, WSBK en Ride games. Voor een redelijke kleine ontwikkelaar zijn dit best veel games en wat ik in voorgaande delen miste was de progressie die gemaakt werd. Maar er is een nieuw deel uit dus nieuwe kansen om een betere game neer te zetten.



Multiplayer



Het eerste wat ik persoonlijk doe met deze titels is de multiplayer uit proberen. Voornamelijk omdat het dan nog te spelen is voordat de servers leegraken. De multiplayer is vrij uitgebreid voor een racing game. Je kan kiezen uit losstaande races en kampioenschappen, ze zijn online en lokaal te spelen en ook in co-op modus. Ik duik meteen in de multiplayer en probeer met quick match te verbinden met wat medespelers. Quick match zoeken doe je door wat filters in te stellen als in welke klasse je wilt rijden, hoeveel rondes etc. Ik mis hier wel in de optie om te zorgen dat ik niet de kwalificatie wil doen aangezien dat 10 minuten opslokt voor elke race. Verbinden ging niet altijd soepel en ik werd een aantal keer eruit gegooid, het is wat jammer dat je achter je naam een percentage hebt staan van verlaten games, want dit geeft natuurlijk een negatief beeld terwijl je hier soms niets aan kon doen. De races online verliepen soepel en voor mij was er weinig lag. Naast de paar keren dat de verbinding wegviel was er maar één zaak die het spelplezier bederft, namelijk de baan limieten. Tegenwoordig door de autosporten ligt er langs de baan geen gravel meer maar tarmac, wanneer je een bocht te wijd uitkomt kun je gewoon gas blijven geven zonder negatieve gevolgen. Als je echt een bocht afsnijdt krijg je tijdstraf, maar als je gewoon wijd uitkomt en vol gas over het tarmac vliegt is er geen straf voor waardoor online niemand binnen de lijnen rijdt. Dit is simpel op te lossen door op te zetten dat wanneer je buiten de lijn komt, tijdstraf een gevolg is.



Carrière



Na uitvoerig de multiplayer te hebben gespeeld werd de single player opgestart. De single player bestaat uit meerdere opties namelijk de carrière, manager carrière en de losse races. In de carrière begin je onderaan bij de Red Bull Rookies en werk je jezelf omhoog door de klasses heen tot MotoGP kampioen, redelijk gelijk aan voorgaande delen. Waar Milestone echt werk in heeft gestoken is de Manager carrière, waar je bij vorige delen ook al in principe voor je eigen team kon rijden en je eigen motor kon kopen is dit nu uitgebreid tot een aparte spelmodus.



Je begint met het creëren van een team en ook je persoonlijke coureur. Je begint met een wildcard race en hierna ga je een motor uitkiezen voor het Moto 3 kampioenschap. Er zijn 4 motoren maar er zijn er maar 2 betaalbaar voor het budget wat je op dat moment hebt. Aangezien in een team twee mensen rijden kun je uit een lijst van talenten iemand kiezen die je teamgenoot wordt. Deze coureur kan in het begin er nog niks van en zal elke race de hekkensluiter zijn maar hij verhoogt zijn skills na elke race. Dus na een aantal seizoenen klimt hij zichzelf omhoog. Een sponsor en kleurstelling uitkiezen en het seizoen kan beginnen. Het seizoen bestaat uit 37 weken, in 18 weken is er een race en in de andere weken heb je vrij of kun je deelnemen aan activiteiten. Wanneer er een activiteit is kun je kiezen uit 4 opties om als activiteit te doen. Meestal bestaan deze uit een sponsoractiviteit waar je meteen een aantal credits krijgt, sponsoractiviteit waar je een percentage bonus voor krijgt bij je volgende race, fitness activiteiten die je skills verhogen en een activiteit om je reputatie te verhogen.

In je manager carrière begin je met een vrij matige motor, je wordt van alle kanten eruit getrokken met acceleratie, dus wat moet je doen, de motor verbeteren. Dit kan door je team aan het werk te zetten. De garage is een plek waar je 3 werkplekken hebt, waarvan er 1 gebruikt kan worden en de 2 andere door credits vrijgespeeld moeten worden. Hier kun je zaken als motor, frame, ophanging en remmen verbeteren om meer potentie uit de motor te halen. In mijn eerste seizoen heb ik de motor flink sterker gemaakt maar aan het einde van het seizoen blijkt toch dat je beter dat geld had kunnen houden zodat je bij aanvang van je tweede seizoen de beste Moto3 motor had kunnen kopen of een Moto2 motor. Hoe sneller je in een nieuwe klasse kunt gaan rijden des te sneller je meer inkomsten kunt genereren. Dus het is verstandiger zo snel mogelijk naar de volgende klasse te gaan voordat je huidige motoren upgrade.



Andere zaken waar je in kan investeren zijn ondersteunende personen die bijvoorbeeld zorgen dat je sneller verbeterd, credits en reputatie krijgt en die zorgen dat de tijd die het kost om zaken te ontwikkelen in de garage korter worden. De investering is best hoog dus of alles rendabel is valt te betwisten.









Gas erop



Maar genoeg over alle mogelijkheden van het spel, terug naar het racen, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Je kan zelf aangeven hoeveel je van het weekend wilt doen, wil je alle trainingen, of alleen kwalificatie en race, het is allemaal in te stellen. De besturing werkt erg prettig en het racen voelt ook natuurlijk en vloeiend aan. Het is een heerlijk gevoel om de motor van kant naar kant te gooien en de apex te raken. Het afstellen van de motor lijkt niet heel veel invloed te hebben op het rijden van de motor als je dit doet via de engineer. Alleen zelf afstellingen doen lijkt ietwat invloed te hebben op de stabiliteit/snelheid van de motor. Het is wel goed gelukt om de karakteristieken van de verschillende motoren te laten zien, ik had het gevoel toen ik op de Suzuki GSX-RR stapte dat deze veel makkelijker in de bochten lag en wendbaarder is dan bijvoorbeeld de Ducati, net zoals in het echt. Een minpunt van het spel is wanneer je onderuit gaat gebeurt er vrij weinig met de motor, terwijl dit in het echte racen zeer spectaculair is wanneer een motor een aantal keer over de kop slaat en de kappen vliegen eraf. Dit zou ik graag willen zien in een racegame, realistische schademodellen. Grafisch is ook wel een stap gezet, niet wereldschokkend maar de game ziet er netjes uit. De grootste stap die Milestone heeft gezet is met betrekking tot laadtijden. Als je Ride of MotoGP 15 kent dan weet je dat je minuten zo leek moest wachten tussen wedstrijden en tussen de kwalificatie en race. Milestone heeft dit goed aangepakt en de laadtijden zijn geminimaliseerd.



Over de audio van de game heb ik een verdeelde mening, de muziek die ze spelen onder de menu’s en voor de races is enorm verbeterd. Ik heb in het verleden de game weleens op mute gespeeld alleen al door de soundtracks die gebruikt werden. De motoren klinken toch net wat anders dan ze op tv doen, misschien doordat je nu erop zit dat het anders klinkt, maar het mag allemaal nog wel wat extremer, de brom van de Ducati of het schreeuwen van de Honda.



Over de finishlijn



Al met al is deze game toch weer een stap vooruit en zijn de ergernissen uit voorgaande delen weggewerkt. Een gemis wat in deze game ook weer voorkomt is het gebrek van een ziel in het spel. Wat MotoGP in het echt zo leuk maakt zijn natuurlijk de mensen, het vieren van de overwinning en het kampioenschap en de entourage die naar het circuit komt. Dat mist de game, er zit weinig sfeer in, je rijdt je rondjes, je wint de race, komt in Parque ferme en dat is dat. Ook wanneer je kampioen wordt is er geen viering. Je speelt dit spel echt puur voor het racen op de snelste motoren ter aarde. Waar F1 en FIFA tegenwoordig meer verhaal in het spel willen brengen zou dit ook een hele goede volgende stap zijn voor MotoGP. Zelfs de toevoeging van commentaar, een aantal jaar geleden zat in MotoGP nog een voice over van Gavin Emmett, toentertijd nog journalist bij MotoGP die wat dingen zei. Deze kleine dingen zijn een gewenste toevoeging. Doordat er weinig concurrentie in dit genre is blijft MotoGP wel de beste motorgame. Helaas dat bepaalde kritiekpunten waarschijnlijk nooit opgelost gaan worden.



Games verdict:

7.5 Review policy + Grafisch een goede stap gezet

+ Laadtijden zijn veel korter dan vorige games van Milestone

+ Manager Carrière - Weinig sfeer tijdens de game, erg steriel

- In manager mode duurt het lang voor je topmotoren kan kopen

- Crashes zijn niet spectaculair