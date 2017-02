Nioh | Auteur: Jeroen Janssen Platform:| Auteur: Jeroen Janssen 7.7 7.7 1 Informatie Uitgever: Sony/Tecmo Koei Sony/Tecmo Koei Sony/Tecmo Koei Ontwikkelaar: Team Ninja Team Ninja Team Ninja Genre: Hack 'n slash RP... Hack 'n slash RPG Hack 'n slash RPG Release: 08-02-2017 Datum: 13-02-2017 Beoordeling Graphics: 7.0 Geluid: 7.5 Gameplay: 8.0 Besturing: 7.5 Replay: 8.0 Eindcijfer:

Veel Japans-getinte games



Veelal begint het jaar relatief rustig met niet heel veel toppers voor de diverse platformen, maar dat is in 2017 wel anders. Het is vooral veel Japans wat nu de klok slaat, met games als Resident Evil, Digimon en Yakuza dat is uitgekomen, en daar komt er weer eentje bij. Nioh, een game die al best bekend is ongetwijfeld onder de gamers die houden van een uitdaging. Het betreft een PS4-exclusive, die past bij het Dark Souls-genre, wat op zichzelf staand is geworden tegenwoordig. Het zijn de ontzettend pittige games, waar je tijd in moet steken, heel veel tijd.



Nioh vindt plaats in de 17e eeuw waarin je het verhaal volgt van William (Ben Peel), een blond/grijsachtige samoeraivechter die veel weg heeft van Geralt uit The Witcher 3. Bijna beangstigend veel lijken ze op elkaar. Al met al hebben beiden totaal niets met elkaar te maken en zij het ook 2 verschillende karakters. In de tijd van de game is Japan door de oorlog verscheurd. Als hoofdkarakter ben je een woeste krijger die moet zien te overleven in het door demonen geteisterde landschap. De demonen noemen we Yokai. De actie RPG neemt je dan ook mee naar de tijd van de Warring States, een specifieke periode in de Japanse geschiedenis.









Pittig, maar dan ook echt pittig



Het mogen duidelijk zijn, Nioh is een typisch Japanse game zoals we die de laatste tijd wel kennen van franchises als Dark Souls en Bloodborne. Team Ninja, normaal niet echt bekend van uitermate lastige games, wil echter hetzelfde doel zien te bereiken. Even geen Ninja Gaiden of Dead or Alive dus. Kortgezegd is Nioh een actievolle hack ’n slash RPG waarbij timing van cruciaal belang is. In Ninja Gaiden werd button bashen redelijk beloond, maar die vergefelijkheid is in deze game totaal niet van toepassing. Elke mistiming kan fataal zijn. In het begin van het spel zul je dat al direct merken; Je bent namelijk gevangen genomen in een kasteel. Door de muur beukend weet je uit je celblok te ontsnappen en zie je een wachter op je af stormen. Maar barehanded zul je al direct het loodje leggen. Je moet direct op zoek naar een wapen dat voor je klaar ligt in een kamertje verderop. Ongezien zul je dit moeten pakken en zal het spel echt kunnen beginnen. Met combo’s zul je merken dat je vijanden af kunt slaan, maar zodra ze de kans hebben, slaan ze toe en moet je de verdediging in om te dodgen of om hun slagen tegen te houden. Als je vervolgens de eerste gepantserde tegenstanders tegenkomt, zul je dat al helemaal merken. Het uitvoeren de tutorial is dan ook geen overbodige luxe om diverse kneepjes in de smiezen te krijgen. Dit is onder andere de Ki-Pulse. Naast je healthbar heb je namelijk ook een energieniveau, dat omlaag gaat wanneer je slagen uitdeelt. Met een heavy-attack (veelal langzamer) gaat er meer energie verloren dan met een quick-attack, maar deze energy-drain kun je weer snel laten hergeneren door op het juiste moment de R1-toets in te drukken wanneer het energieniveau zich automatisch hervult. Het slaan vergt uitermate veel concentratie, en elke incassering kan je dood worden. Zo meedogenloos is Nioh. En als je besluit te sterven, dan zul je merken dat je terug gezet wordt naar de laatste Shrine, waar je gebeden zijn gehoord. Bij het respawnen bij deze Shrine zal je lichaam weer herrezen moeten worden op de plek waar deze is heengegaan. Maar helaas respawnen daarbij wel alle vijanden weer opnieuw, waardoor tegenstanders die je niet kunt omzeilen weer opnieuw de dood in gejaagd moeten worden.



Op RPG-gebied biedt het spel de nodige mogelijkheden, beginnende bij de equipment. Deze kunnen je lichaam bedekken, waaronder je torso, voeten en hoofd. Natuurlijk is deze armor nodig om je beter te kunnen beschermen. Daarnaast heb je ook wapens, 2 ranged en 2 melee wapens. Deze wapens kunnen op 2 verschillende layers geassigned worden, waardoor je snel van het ene naar het andere kunt switchen. Ditzelfde geldt voor de items, waaronder health generation en stenen die je kunt gooien. Verder kun je skills leren, waarmee je dus nieuwe combo’s kunt uitvoeren in het spel. De skills custimization tab leert je hoe je alles kunt gebruiken. In de Status-tab kun je vervolgens bekijken welke skills welk niveau hebben. Je body, heart, stamina, strength, magic en spirit zijn enkele eigenschappen in de game die je kunt levelen, waarmee je dus zelf kunt bepalen welke kant je op wilt gaan. Daarnaast kun je in de game memories opzuigen en deze terug bekijken in de game, waarmee je de hoofd RPG-elementen van de game wel redelijk in hoofdlijnenhebt gehad. Leuk zijn de constant nieuwe items die je zult vergaren, welke bestaan uit een bepaald niveau. Zo heeft de ene helm een niveau van 30, en de ander een niveau van 50, maar deze hebben ook weer effect op je skills. Hetzelfde geldt voor wapens; Het ene wapen weegt zwaar en is dus minder handzaam, en het andere wapen heeft minder impact, maar is beter geschikt voor het maken van combo’s.



Niet voor iedereen geschikt



Het moet echt aan je besteed zijn om constant de uitdaging weer op te zoeken in Nioh. Je moet dus wel redelijk bezeten zijn van games met de gameplay van Bloodborne en Dark Souls. Vind je dat soort games, waarin timing van groot belang is, incasseren direct fataal kan zijn, en vaak sterven en opnieuw proberen de normaalste zaak van de wereld is, helemaal niets? Dan zal Nioh ook totaal niet jouw game zijn. Dit soort games zorgen er echter wel direct voor dat je constant met zwetende vingers aan je scherm gekluisterd zit en constant in een 100% concentratiemodus moet blijven hangen. De camera wil nog wel eens tegenwerken in de game, maar gelukkig is er de lock-on optie waarmee je de camera dynamisch kunt laten centreren op de tegenstander. Dit werkt op zich prima. Naast de standaard missies biedt het spel ook side-missies, waarmee het spel qua content boordevol mogelijkheden zit. Verder kun je ook zo nu en dan uitdagende vijanden uitdagen en kun je online mensen uitnodigen om je bij te staan. De eindbazen die je tegenkomt zijn veelal groots, maar zijn veelal simpeler te verslaan qua timing dan de standaard vijanden. Gedurende het spel kun je in het begin na de tutorial (die niet verplicht is overigens) kiezen wat je geprefereerde wapen is, bijvoorbeeld een zwaard, dual zwaard of een bijl. Daarnaast kies je ook je guardian spirit eigenschappen, waaronder de strenght, skill of spirit verberingen, waarmee je eigenlijk een beetje je eigen richting bepaalt in de game. Met Amrita kun je daarnaast levelen en jezelf verder verbeteren. Uitdagend blijft het spel echter altijd, waarmee je zeker niet bang hoeft te zijn dat je overpowered raakt. Dat is in ieder geval iets wat developer Team Ninja ten alle tijden heeft willen voorkomen.





De game bevat bij het opstarten de opties om het spel te spelen in een movie- of action mode. Daarnaast kun je kiezen of je de movie-mode speelt met een variabele framerate of een steady-framerate. Op zich best aparte opties, aangezien je eigenlijk altijd wel een stabiele framerate verlangt. Toch blijft de game gelukkig ook op de standaard PS4 altijd draaien met een stabiele fps van minstens 30 frames per seconde. Van vertraging is dus weinig spraken gelukkig. Grafisch imponeert het spel echter ook nooit. De intro en het artwork doen vermoeden dat het een hoogstaande game is, maar ingame is het character design zeer eenzijdig. Daarmee bedoel ik dat er slechts weinig character models zijn ontwikkeld. Verder zien lichamen er vaak overdreven glimmend en ‘smooth’ uit, en daarmee dus vrij onrealistisch. Ook omgevingen zijn vaak grauw en een beetje blurry waardoor de scherpte hier en daar toch best wel ontbreekt. Wel is het level design redelijk uniek, waarbij elke chapter zich weer in een andere omgeving weet af te spelen. Qua AI zijn vijanden ook vrij eentonig. Ze zullen nooit echt zeer verrassende aanvalstactieken aannemen, waardoor je ze op een gegeven moment redelijk leert kennen en beter kunt anticiperen op hun acties.



Je moet met Nioh echt weten wat je in huis haalt, want de gameplay en de uitdaging moeten bij je passen. Verwacht dus geen standaard Team Ninja hack ’n slasher want dat is deze game zeker niet. Het komt meer in de buurt bij de Dark Souls-franchise dan bij bijvoorbeeld Ninja Gaiden. Nioh is zeker één van de meest pittige games van de afgelopen tijd, maar ook een game met prima RPG-elementen, interessante omgevingen, een diepgaande gameplay met veel combo’s en vooral veel content waarmee je de nodige uren zoet zult zijn. Team Ninja gaat dus een wat andere kant op dan ze voorheen deden, en lijkt hiermee wat meer serieus genomen te worden. Ben jij wel in voor wat uitdaging, zwetende handjes en bereid full-focus dit avontuur te beleven? Dan zal deze game je dat ongetwijfeld meer dan voldoende te bieden hebben.



7.7 Review policy + Diepgaande gameplay en RPG-elementen

+ Zeer uitdagend

+ Prima leveldesign - Matig character design

- Hoog instapniveau (dus niet voor iedereen weggelegd)

