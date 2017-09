Pro Evolution Soccer 2018 | Auteur: Jeroen Janssen Platform:| Auteur: Jeroen Janssen 8.0 8.0 1 Informatie Uitgever: Konami Konami Konami Ontwikkelaar: Konami Konami Konami Genre: Sport Sport Sport Release: 12-09-2017 Datum: 16-09-2017 Beoordeling Graphics: 8.0 Geluid: 7.5 Gameplay: 8.5 Besturing: 8.0 Replay: 8.0 Eindcijfer:

8.0

Extra info Gespeeld op: | PS4 | PS4 Auteur: Jeroen Janssen Jeroen Janssen Jeroen Janssen Vooral binnen het veld een verbetering









Kampioenenbal weer lostgebarsten



Nu de Champions League weer is begonnen is de strijd om het landskampioenschap, maar vooral om de beker met de grote oren weer volledig uitgebarsten. FIFA en Pro Evolution Soccer gaan ook elk jaar weer die strijd aan, al weten alle fans uiteraard zelf meestal wel waarom ze juist FIFA of juist PES aanschaffen. Beide games zijn namelijk niet eender aan elkaar. Dit vooral op gameplay gebied. Maar de belangrijkste aspecten zijn elk jaar weer; Hoeveel nieuwe features en verbeteringen kunnen we spotten. Hoe dat dit jaar zit voor PES lees je dan ook in deze review.



Allereerst, PES is dit jaar weer aardig wat samenwerkingen aangegaan. Daar waar Barcelona al langer partner is, daar zijn nu Liverpool en Borussia Dortmund daar aan toegevoegd. En Borussia is een belangrijke partner, want naast deze club zijn er naast Shalke 04 helaas maar weinig echt Duitse ploegen aanwezig. Bayern bijvoorbeeld ontbreekt, en ook veel Engelse ploegen dragen niet hun originele clubnaam (Man Blue, Man Red etc.). Dat is jammer en daarmee zijn de licenties dus nog altijd niet 100% aanwezig. Maar dat is iets wat een feit is, en vorig jaar al gemeld had kunnen worden, gezien de contractuele beperkingen die lopen tot en met eind dit millennium.



Verfijnde gameplay



Op de GamesCom konden we al proeven aan PES, maar konden we nog niet echt veel nieuwe features erkennen. Dit veranderde echter nu we de game echt online en offline konden gaan spelen. Vooral op AI-gebied is er het nodige verbeterd. Medespelers rennen een stuk beter, en ook tegenstanders weten je beter te dekken, en zitten vanaf de gemiddelde moeilijkheidsgraad een stuk korter op de opponent. Daarnaast werkt het geven van diepe steekballen een stuk beter en makkelijker. Toch zijn er ook wat minpuntjes aan de AI. Zo maakt de tegenstander vrijwel nooit overtredingen. Ze zijn zelfs bijna uniek te noemen. Daarnaast slaan keepers nog altijd vaak ballen klakkeloos weg, en zijn scheidsrechters nog altijd te mild. Geel krijgen is dan ook zo goed als de max. Hoewel je vaak en redelijk snel geel kunt pakken, krijg je eigenlijk bijna nooit direct rood. Hierdoor kun je makkelijk tegenstanders uit de wedstrijd halen. Je kunt nu ook makkelijk zien wie er al geel heeft, waardoor je makkelijk weet met wie je iets wel of niet moet uithalen. Qua gameplay voelt de game een stukje verfijnder aan. Spelers draaien net wat makkelijker weg, en het schieten voelt uitermate lekker, al is er nog altijd een flinke gevoeligheid bij het richten. Richt je wat meer richting de hoek, dan komt het vaak voor dat ballen net langs de paal langs gaan. Die gevoeligheid zorgt ervoor dat je vaak jezelf net wat anders moet positioneren om zeker te zijn van een doelpunt. Verder voelt het geven van voorzetten natuurlijker aan. Het zijn makkelijker snelle en strakke voorzetten die je lekker binnen kunt koppen of met een volley kunt verwerken, en dat geeft altijd een lekker gevoel.









Minder game modi features



Qua game modi kunnen we niet heel veel spannende dingen constateren. De online co-op is wel een goede toevoeging echter, iets wat zeker welkom is. Er is namelijk een mode waarin je 2 vs 2 of 3 vs 3 kunt gaan spelen, al dan niet met toevoeging van de AI. Ondersteuning voor lokale spelers is daarbij van toepassing. De Master League is daarnaast echter weinig uitgebreid. Het transferbeleid is iets uitgebreid, maar daar heb je het eigenlijk ook wel redelijk mee gehad. Het voelt niet echt als een ‘master’ league aan, daar waar het vooral draait om potjes winnen, en om transfers uitvoeren. Verder loopt het allemaal wel redelijk los. Alles is daarnaast te tekstueel, waardoor het weinig intensiteit met zich meebrengt. Je wordt constant met teksten gebombardeerd, wat het weinig interactief maakt. Echt gevoel ligt er dan ook niet in de Master League, en datzelfde geldt een beetje voor het MyClub-gedeelte. Hierin kun je onder andere spelers opleiden tot scout, en nieuwe spelers aantrekken middels het willekeurig kiezen van munten, waar vervolgens een topspeler uit komt rollen. Met zaakwaarnemers kun je ballen van een wit-, bronzen-, zilveren-, gouden- of zwart-niveau winnen, en uiteraard is het altijd spannend wie daar weer bij tevoorschijn komt. In de game betaal je alles met GP, en in het begin zul je bij elke nieuwe toepassing die je uitvoert veel GP winnen. In MyClub kun je daarnaast je club uitbreiden, zodat je selectie groter kan worden. Een trainer kan worden aangenomen, uitleencontracten kunnen aangegaan worden, je kunt spelers trainen en je kunt co-op, divisies en tegen computers gaan spelen. Ook een Challenge Cup en competities kunnen aangegaan worden, waarmee dit toch wel de meest uitgebreide mode is van het spel. Leuk detail is ook dat Usain Bolt aanwezig is, als zijnde de snelste speler van het hele spel. Leuk dus om hem eens binnen te hengelen en te testen. Daarnaast is het spel uiteraard ook weer voorzien van een Be a Legend mode, waarin je als nietszeggende speler uit kunt groeien tot topspeler van Europa. Daarnaast zijn de welbekende competitie modes ook weer aanwezig, te weten de Champions League, de Europa League en de AFC Champions League (Azië). Ook de Eredivisie is natuurlijk aanwezig net als de bekercompetitie.



Toch kun je concluderen dat PES 2018 niet heel veel nieuwe opties en mogelijkheden kent. Het spel is hier en daar wat gefinetuned, licht aangepast, licht uitgebreid, en iets geoptimaliseerd. Dat valt ook zeker op wanneer je de game speelt, maar voelt toch ook licht karig aan. Het spel wordt weliswaar overspoeld door verschillende game modes, maar geen weet echt grootse indruk te maken. Dat komt ook grotendeels door de vernieuwde presentatie. Alles ziet er blokkerig en zakelijk uit. Zoals al vermeld, wordt alles tekstueel medegedeeld, waardoor de emotie een beetje ontbreekt. Laat dat nu net iets zijn dat in voetbal redelijk belangrijk is. Je voelt je nooit echt ‘de manager’, ‘de topspeler’ of ‘de verantwoordelijke voor de club’. Dat is op zich een gemiste kans. Hoewel de menustructuur en de nieuwe UI prima in elkaar steken, en vooral ook makkelijk werken, kon op dat gebied nog wel een slag geslagen worden. Jammer daarnaast is ook dat de laadtijden hier en daar toch wel te wensen overlaten. Je wordt vaak geconfronteerd met laadmomenten in de menu’s, en geregeld zijn deze ook van een toch irritant lange duur.



Nieuwe UI



Qua presentatie ingame laat de game minder te wensen over. Het spel ziet er gewoon prima uit, en vooral het veld lijkt iets minder korrelig als op de GamesCom het geval was. Toch lijkt er een soort van ‘noise’-effect over het gras heen te zijn gegooid, waardoor het er allemaal net iets minder realistisch uitziet. Publiek ziet er wel wat beter uit, net als de stadions en de spelers. Gezichten van zelfs Nederlandse clubs zien er zelfs best wel acceptabel uit. Zo vond ik persoonlijk Zyech, Dolberg, Veltman en de Ligt er best wel prima uitzien. Natuurlijk, ze kunnen niet op tegen een Neymar, Suarez of Messi, maar al met al hebben we het wel eens slechter gezien in diverse eerdere of concurrerende games. Ook de bewegingen van spelers, vooral bij het schieten, zien er overtuigend uit. Daarmee lijkt het spel iets minder statisch te zijn geworden. Ook leuke spelsituaties uit het moderne voetbal zijn toegevoegd, zoals de corner waarbij iedereen op een hoop staat en zich vervolgens na het nemen ervan verspreid over het strafschopgebied. Qua soundtrack is het spel daarnaast voorzien van topnummers. Zo horen we onder andere van Coldplay, Something Like This, komt John Legend voorbij met Love me Now, is Linkin Park aanwezig (Battle Symphony) en horen we ook Clean Bandit van Symphony. Stuk voor stuk zijn het bekende en grootse nummers. Helaas is het commentaar daarentegen wel weer dramatisch. Elke wedstrijd wordt hetzelfde gezegd, bijvoorbeeld dat je geen linie durft over te slaan, of dat je verdedigend of aanvallend speelt, maar verder voegt het allemaal weinig toe aan de beleving. Dit is iets waarmee men echt de beleving verder zou kunnen verbeteren. Jammer dat dit jaar op jaar eigenlijk niet gebeurt.





Hoewel hier en daar een kritische noot te bespeuren valt, moet gezegd worden dat PES 2018 zeker niet gecategoriseerd moet worden onder de noemer ‘tegenvallend’. PES 2018 voelt iets langzamer aan dan voorheen, zo lijkt het ten minste, en dat is op zich goed. Je rent niet meer als een razende de andere kant op, maar kunt toch nog spelers voorbij sprinten, en zelf een individuele actie maken. Spelers voelen gevoeliger en realistischer aan, waarmee op gameplay-gebied het spel goed vooruit is gegaan. Bewegingen als spelers uitkappen gaan makkelijker, net als het vinden van je medestanders op het veld. Hoewel ze soms ook vervelend irritant in de weg kunnen lopen, lijkt de AI daarmee ook redelijk verbeterd te zijn. De spelersdatabase is daarnaast ook eindelijk eens redelijk up-to-date, mits je een live-update in de game uitvoert. Neymar zit gewoon bij PSG en Lacazette is aanwezig bij Arsenal bijvoorbeeld. Jammer is dat een echte identiteit in de vernieuwde UI redelijk mist, net als echt opzienbarende nieuwe features, op de co-op na. Toch is PES 2018 weer een aardige stap vooruit gegaan in vergelijking met vorig jaar, en dat is opvallend genoeg vooral ingame goed merkbaar. Toch blijven jaarlijks terugkerende issues nog altijd een kwetsbare factor voor PES, waaronder het zielloze commentaar, de achterlopende Master League en de lichtelijk irritante laadtijden in de menu’s.



Games verdict:

8.0 Review policy + Verbeterde ingame presentatie

+ Gameplay voelt echt goed aan

+ Verbeterde AI (al kan de referee beter) - Zielloze commentatoren

- Nieuwe UI mist emotie

- Lichtelijk irritante laadtijden in UI