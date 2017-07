Project CARS 2 (hands on) | Auteur: Peter Platform:| Auteur: Peter 1 Informatie Uitgever: Namco Bandai Ga... Namco Bandai Games Namco Bandai Games Ontwikkelaar: Slightly Ma... Slightly Mad Studios Slightly Mad Studios Genre: Race Race Race Release: 22-09-2017 Datum: 29-07-2017 Beoordeling Graphics: - Geluid: - Gameplay: - Besturing: - Replay: - Eindcijfer:



Een serieuze kandidaat voor beste race game van het jaar



De eerste Project CARS was een curieuze titel. Een racegame die tot stand is gekomen uit crowdfunding en ontwikkeld was door nauwlettend aandacht te besteden aan kritiek en reacties van racefans. Het resultaat was een fantastische race sim met ongelooflijk veel settings en nog meer realisme. Helaas niet direct voor iedereen, omdat de moeilijkheidsgraad torenhoog lag en vooral in het begin een klein beetje geplaagd werd door bugs. Degene die deel één nu nog steeds spelen weten echter dat Slightly Mad Studios (SMS) het spel uiteindelijk hebben doorontwikkeld en het grootste deel van de mankementen hebben weggewerkt. Naar mijn mening is deel één op het moment de beste race sim van het moment. Naar een klein uur het tweede deel te hebben gespeeld kan ik alleen maar met vol enthousiasme zeggen dat het tweede deel, in een najaar vol grote race titels, een serieuze tegenstander is voor GranTurismo Sport, Forza Motorsport 7 en F1 2017. Het is meer, het is beter, het straalt liefde voor motorsport uit en het is vooral toegankelijker.



De moeilijkheidsgraad en het realisme liggen nog steeds torenhoog. De verbeterde toegankelijkheid is meer te merken aan de algemene lay-out van de menu’s en functionaliteiten van het spel. Deel één had menuutjes in menuutjes en veel settings was je al vergeten, nadat je het menu had afgesloten. Dit is een stuk gestroomlijnder met categorieën, zoals career, quick race en community, waar overduidelijk over nagedacht is. Ook het cartuning menu is door categorisatie een stuk toegankelijker. Voor degene die geen behoefte hebben om alle settings door te nemen is er zelfs een vragenlijst ingebouwd om je auto naar jouw wensen te tunen.Het is vooral minder zoeken naar die ene setting die je nodig hebt, omdat alles met een paar knoppen op je scherm staat. De menu’s zijn tevens net iets flashier.In principe zijn ze nog het beste te vergelijken met de menu’s van sportgames zoals FIFA. Al om al een gigantische verbetering waar zelfs een casual racer mee uit te voeten kan.









Waar Project CARS verder in excelleert is de handling van de vele auto’s. Praktisch alle auto’s voelen anders aan. Het is dan ook uitermate knap dat dit met de grotere hoeveelheid behouden is gebleven. Porsche, Lamborghini en Ferrari zijn nu ook van de partij en het aantal komt uit op een indrukwekkende 189 met allemaal hun eigen handling. Eerlijk is eerlijk Ik heb persoonlijk nog nooit in één van de modellen gereden, maar ze voelen goed, erg goed. Als je met één auto een track “kent,” krijg je een keiharde klap in je gezicht wanneer je een andere pakt, omdat deze nou eenmaal net een andere handling heeft. De vele toegevoegde weersomstandigheden en ondergronden kunnen daarnaast tevens je vaardigheden beïnvloeden. Ik dacht bijvoorbeeld dat ik een auto onder de knie had, totdat ik op een track van ijs ging rijden. Een nieuwe toevoeging die weer een totaal andere dimensie geeft. Dit is daarentegen niet altijd even leuk, omdat je letterlijk alle kanten opgaat en de nadruk vooral op driften ligt. Ik zat vaker met mijn Porsche in de muur dan op de baan.Livetrack 3.0 zou hier nog een schepje bovenop kunnen doen met onder andere realistische regenomstandigheden. Dit moet er namelijk voor zorgen dat plasjes water bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de locatie van waar de regen valt en het seizoen waarin je rijdt. Helaas was dit tijdens mijn korte sessies niet direct merkbaar. Ik heb me vooral beziggehouden om dit effect proberen te simuleren, aangezien hier behoorlijk mee wordt geadverteerd, door verschillende weersomstandigheden tijdens een race te selecteren. Het is me daarentegen niet volledig gelukt. Dit wordt dan nog even afwachten tot de volledige versie.



De AI is gelukkig direct een stuk verbeterd. De bugs in deel één hadden voornamelijk betrekking op de zo nu en dan onrealistische AI. Het kwam regelmatig voor dat tegenstanders of idiote foutenmaakte, zoals constant tegen een muur rijden, of altijd dezelfde routes reden. Ik ben dit tijdens mijn sessie gelukkig niet tegen gekomen. Je moet keihard werken voor je overwinning, maar dan wel tegen een realistische AI. Ik ben eigenlijk alleen grafische glitches tegen gekomen die zeker weggepoetst moeten worden, maar verder niet heel erg storend zijn.



Project CARS 2 is op alle fronten een gigantische verbetering op het eerste deel. Er zijn meer (gevarieerde) tracks, meer auto’s, meer licenties, meer rij omstandigheden, de AI bugs lijken verleden tijd te zijn en het spel is een stuk gebruiksvriendelijker. Het enige dat wellicht in de weg kan staan om de beste racegame van het jaar te worden zijn de graphics van de console versies (test versie was een PS4 versie). Deze zijn zeer goed, maar niet direct indrukwekkend ten opzichte van bijvoorbeeld de eerste beelden van Forza. Het draait hier echter om de ervaring van het rijden zelf en dat voelt beter dan ooit. 22 september is niet heel erg ver weg. Het is echter wel een dag die ik aan kan raden om in de gaten te houden.