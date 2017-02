Sniper Elite 4 | Auteur: Daan Nijboer Platform:| Auteur: Daan Nijboer 8.5 8.5 1 Informatie Uitgever: Rebellion Devel... Rebellion Developments Rebellion Developments Ontwikkelaar: Koch Media Koch Media Koch Media Genre: Actie Actie Actie Release: 14-02-2017 Datum: 14-02-2017 Beoordeling Graphics: 7.5 Geluid: 7.0 Gameplay: 8.5 Besturing: 8.5 Replay: 8.5 Eindcijfer:

8.5

Gespeeld op: PC
Auteur: Daan Nijboer











Campers. Iedereen die shooters online speelt heeft er een gruwelijke hekel aan, ook ik. Er is niks frustrerender dan wanneer jij lekker door een map aan het sjouwen bent en er zoín vervelende speler ergens achter een muurtje of struikje gebukt zit te wachten om je van achter overhoop te knallen. Echter is Sniper Elite een game waarbij ik het heerlijk vind om lekker ergens te gaan liggen, rustig de omgeving te bekijken en een plan smeed, waardoor ik enkele minuten later nietsvermoedende Duitsers een gat in hun schedel kan knallen van een veilige afstand. Eindelijk is deel 4 uit, want Sniper Elite 3 dateert toch alweer van 2014. Deel 4 neemt je mee naar ItaliŽ, een prachtig land om de Naziís flink het leven zuur te maken.



The table turns



Over het verhaal kan ik vrij kort zijn, een Duitse generaal heeft een geheim wapen ontwikkeld en aan jou (Karl Fairburne) de taak om hem te stoppen. Ze proberen in Sniper Elite 4 door middel van een voice-over en leuke cutscenes je mee te sleuren in het verhaal maar de verhaallijn heeft te weinig om het lijf om echt serieus te nemen. En dat is in dit geval helemaal niet erg. Want de gameplay is in dit geval het belangrijkste en die staat als een huis. Wat natuurlijk weer terug is, is de welbekende killcam. Voor diegene die niet weten wat ik daarmee bedoel; wanneer je met je sniper een tegenstander neerschiet, volg je de kogel in slow motion van het uiteinde van je geweer tot de impact bij de tegenstander, daar komt nog bij dat je de tegenstander in een soort x-ray visie zit waarbij je kan zien welke organen de kogel allemaal raakt. Zelfs na alle 3 de delen uitgespeeld te hebben blijft dit een heerlijke feature van Sniper Elite en gaat bij mij nooit vervelen.









Wat mij als eerste opviel was dat de levels nog nooit zo groot zijn geweest. Vooral in deel 1 was het nog redelijk recht toe recht aan, maar nu heb je een ontzettend groot level tot je beschikking waardoor je tal van manieren hebt om de missie te voltooien, en dat is nou precies de grootste kracht van deze game. Of je nou linksom het dorpje gaat, rechtsom of juist gewoon er dwars doorheen je kunt op allerlei manieren de missie voltooien. Wel moet ik erbij zeggen dat wat je ook doet, je een goed plan van tevoren moet hebben gemaakt. Ik heb de game op moeilijkheidsgraad ďHardĒ gespeeld en ik kwam er niet mee weg om gewoon wat in het wilde weg te schieten. Tegenstanders zijn over het algemeen slim, schieten accuraat en werken goed samen. Wel zijn er soms rare momenten waarbij de A.I. duidelijk iets vreemds doet, maar ik heb dit niet heel vaak meegemaakt. Bovendien heb je op Hard weinig medkits en bandages om jezelf te healen, waardoor je echt voorzichtig te werk moet gaan. Hierdoor raad ik je ook aan om de game op een moeilijkere stand te spelen, het geeft je echt een sluipschutters gevoel.



Gear en skills



Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om je te helpen bij de missies. Behalve je sniper, SMG en pistool zijn er ook verschillende granaten, mijnen, stenen en ga zo maar door. Het is vooral genieten om een toren in te klimmen, een paar mijnen voor de ingang van de trap te leggen en dan tegenstanders af te knallen. Mochten ze weten waar je zit en de toren willen bestormen, zijn er eerst nog de mijnen die ze in 100 stukken blazen. Heerlijk.



Bovendien kun je voor elke missie je gear veranderen. In de loop van de missies verzamel je credits waardoor je andere wapens kunt unlocken (of je pakt wapens van gevallen tegenstanders op) die je dan kan gebruiken aan het begin van je missies. Zo kun je een wapenarsenaal samenstellen wat het beste bij die missie past, of wat jij gewoon het fijnste vindt. Elk wapen heeft zijn eigen statistieken waarbij de ene sniper meer schade aanricht, maar bijvoorbeeld een stuk instabieler is dan een sniper met minder schade. Het zal geen gigantische impact hebben op de uitkomst van de missies, maar zorgt er wel voor dat je met je favoriete wapens op oorlogspad kunt. Cosmetisch is er ook nog het een en ander te veranderen. Er is een master skin voor elk wapen, die krijgt om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld met een sniper een x aantal headshots hebben, zoveel kills van 100 meter en dat soort dingen. Het geeft een kleine extra uitdaging aan je missies waardoor je bepaalde tegenstanders toch even in het hoofd schiet voor die extra skin.



Om het helemaal af te maken zit er nog een skill tree in Sniper Elite 4. Wel moet ik zeggen dat dit niks minder is dan skills kiezen waarbij je bijvoorbeeld net iets meer kogels kan dragen of je adem iets langer kan inhouden terwijl je met je sniper richt. Het zijn allemaal passieve skills wat het eigenlijk niet zo interessant maakt maar wel een klein beetje kan helpen met het voltooien van de missies.





Uiteindelijk zijn er 8 missies. Dat klinkt als weinig maar als je nagaat dat elke missie minimaal een uur duurt en nog wel een stukje langer als je alle collectibles wilt pakken en alle side missies wilt doen, dan kom je uit op minimaal 8 uur aan gameplay met alleen de singleplayer al. Bovendien is de replay waarde van Sniper Elite 4 groot want er zijn zoveel manieren om een missie te voltooien. Mocht je dit alsnog te kort vinden dan is er ook nog een co-op mode en een multiplayer mode. De modes zijn niet heel uitgebreid, maar verlengen de gameplay net dat beetje extra waardoor de replaywaarde van de game over het algemeen als prima beschouwd mag worden. Toch blijft de singleplayer de basis die zichzelf het beste weet te verkopen. Tevens interessant is het feit dat de game nog gratis downloadbare content zal krijgen in de nabije toekomst, waarmee het spel dus nog extra uitgebreid zal worden.



Qua graphics is Sniper Elite 4 bovengemiddeld. Het komt niet in de buurt van bijvoorbeeld Battlefield 1 maar het is visueel zeker aantrekkelijk. Plus ik had geen last van fps problemen of rare bugs. Ik speelde op een i5 2500k 3,6ghz, GTX970 en 8gb ram en ik kon hem zonder problemen spelen op High met 90+ fps. Bovendien was op het moment dat ik speelde nog geen Nvidia driver uit voor Sniper Elite waardoor het alleen maar beter kan worden in de toekomst.



Vanaf het moment dat ik de demo speelde van het allereerste deel van Sniper Elite was ik verkocht aan het spel, en bij deel 4 is dat niet veranderd. In combinatie met de nu echt gigantische levels, prima graphics en de mogelijkheid om je eigen arsenaal te kiezen is dit spel een dikke aanrader. De 8 lange missies zijn stuk voor stuk makkelijk opnieuw te spelen om ze zo creatief mogelijk tot een goed eind te brengen, wat zorgt voor een hoop extra tijd om in dit spel te stoppen. Bovendien zijn er ook nog de co-op en multiplayermodus waar je van kan genieten nadat je de singeplayer hebt uitgespeeld.



Games verdict:

8.5 Review policy + Grote levels

+ Hoge replaywaarde

+ Compleet pakket met co-op en multiplayer - A.I. doet soms rare dingen

- Skill tree voegt weinig toe

-