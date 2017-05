The Elder Scrolls Online: Morrowind - Hands on | Auteur: Erik Janssen Platform:| Auteur: Erik Janssen 1 Informatie Uitgever: Bethesda Softwa... Bethesda Software Bethesda Software Ontwikkelaar: ZeniMax Onl... ZeniMax Online Studios ZeniMax Online Studios Genre: MMORPG MMORPG MMORPG Release: Juni 2017 Datum: 09-05-2017 Beoordeling Graphics: - Geluid: - Gameplay: - Besturing: - Replay: - Eindcijfer:



Extra info Gespeeld op: | PC | PC Auteur: Erik Janssen Erik Janssen Erik Janssen Ga verder dan ooit!









Nieuwe avonturen



Deze uitbreiding van The Elder Scrolls Online (ESO) brengt je naar Vvardenfell. Hiermee doen ZeniMax Online Studios en Bethesda een greep naar de zeer populaire The Elder Scrolls III: Morrowind. Het verhaal rondom Vvardenfell wat je gaat beleven speelt zich 700 jaar vóór The Elder Scrolls III af. Je komt oude bekenden tegen als Naryu Virian, een assassin die je in het begin wegwijs zal maken in deze wereld. Na wat eenvoudige opdrachten, waarbij je voornamelijk van de een na de andere plek moet rennen, kom je terecht in Vivec City, de hoofdstad van Vvardenfell. Je merkt al direct dat de omgeving anders aandoet dan de rest van de werelden in The Elder Scrolls Online. De wereld van Vvardenfell is veel speelser en interessanter. In plaats van gigantische bossige gebieden begeef je je nu in een meer fantasierijke omgeving met uitzonderlijke flora en fauna. Het is in de basis een vulkanisch gebied met de fameuze vulkaan ‘Red Mountain’. Richting de kust kom je in drassige moerassen terecht waar je oog vooral zal vallen op de gigantische paddestoelen. Ook de vijanden passen in het plaatje; grote bewegende paddo’s, gigantische sprinkhanen en andere creepy crawlers. De omgevingen komen prachtig tot hun recht en geven dus een heel speels contrast met de andere werelden in deze game, een zeer aangename ontwikkeling.



Aangekomen in Vivec City, een stad bestaande uit gigantische moskeeachtige panden op het water. Je wordt begeleid naar de leider Vivec. Je komt al snel achter de problemen die spelen in Vvardenfell. Allereerst kan niet iedereen zich vinden in de gevestigde orde, The Tribunal. Het land lijkt op de rand van een burgeroorlog te staan. Waar The Dunner Houses het Tribunal nog erkennen, zijn er steeds meer zogenaamde wildelingen (Ashlanders) die dit gezag niet erkennen en het zelfs openlijk bestrijden. Daarnaast kom je erachter dat Vivec aan energie lijkt te verliezen. Het is aan jou om te helpen wat de kern van het probleem betreft. Daarbij stevent een meteoor af op de stad en zonder de volle kracht van de halfgod Vivec, zal de stad tot as worden gereduceerd. De verdere opbouw van missies en dungeons ligt in lijn met de rest van The Elder Scrolls Online. Je zult tijdens je reis velen ontmoeten die je hulp nodig hebben; je wordt vaak op pad gestuurd om iets te bezorgen of een boodschap over te brengen, maar gelukkig komt er ook genoeg combat training bij kijken.









Naast de bestaande klassen is de Warden aan het lijstje toegevoegd. De warden kent drie skill trees, te weten ‘Animal Companions’, ‘Green Balance’ en ‘Winter’s Embrace’. In de eerste tree kun je wezens oproepen om je te helpen, de Ultimate Ability daarbij is een beer die je permanent als sidekick kunt summonen en ook kunt besturen en ontwikkelen. De tweede geeft je onder andere de mogelijkheid om te healen, wat deze klasse erg lang staande kan houden in een gevecht. De derde tree voegt daar nog eens de mogelijkheid aan toe om jezelf onder andere te beschermen met een ‘frost cloak’ en met ijspegels en winterse stormen je vijanden te beschadigen. Een redelijk veelzijdige klasse die erg interessant is om te spelen.



In The Elder Scrolls Online: Morrowind zijn ook nog enkele 4 vs. 4 vs. 4 battlegrounds toegevoegd. De naam zegt het eigenlijk al, je speelt in verschillende groepjes tegen elkaar, bijvoorbeeld in een team deathmatch of een capture the flag. Je bent daarbij niet gelimiteerd aan de fractie die je in beginsel hebt gekozen, dat maakt het opstarten van zulk een battleground wel wat efficiënter. De uitbreiding geeft enkele frisse nieuwe mogelijkheden in een fraaie nieuwe wereld. Wie weet geeft het weer een boost aan deze MMORPG, het is in ieder geval zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.