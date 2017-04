Yooka-Laylee | Auteur: Jeroen Janssen Platform:| Auteur: Jeroen Janssen 6.3 6.3 1 Informatie Uitgever: Team17 Team17 Team17 Ontwikkelaar: Playtonic G... Playtonic Games Playtonic Games Genre: 3D-platform 3D-platform 3D-platform Release: 10-04-2017 Datum: 15-04-2017 Beoordeling Graphics: 7.5 Geluid: 5.0 Gameplay: 6.5 Besturing: 5.0 Replay: 6.0 Eindcijfer:

6.3

Auteur: Jeroen Janssen In potentieel een veelbelovende platformer









Vrolijke games; Je ziet ze eigenlijk zelden. Meestal worden games zelfs alleen maar gruwelijker, moeilijker en donkerder. Maar Yooka-Laylee compenseert al die donkerheid met haar vroleijke kleurtjes, in een nieuwe platformer, die de tijd van de oude platformers weer nieuw leven in moet blazen. Alhoewel, nieuwe leven?



Yooka-Laylee is een pure platformer die de klassieke gameplay naar de moderne platformen brengt. In het spel speel je als de groene hagedis Yooka. Op zijn hoofd bevindt zich Layl, een paarsachtige vleermuis. Gedurende het eerste level zul je de platformelementen onder de knie gaan krijgen door te rennen, springen, rollen, zwemmen en schieten. Gedurende het spel verzamel je veren, waarmee je onder andere nieuwe skills kunt aanschaffen, waaronder een Wario-achtige kontbonk op de grond en laser-beam. Het platformen in de game voelt echter vrij ouderwets aan, waardoor je het gevoel krijgt alsof je een oude PlayStation 2 game aan het spelen bent. Dat komt vooral door de tekortkomingen in het spel, want ik zeg het maar meteen; De camera die zich achter je bevindt is gruwelijk irritant, en is met enige regelmaat zelfs bijna game-breaking te noemen. De camera die zich meedraait met het karakter, maar ook manueel bestuurd kan worden, doet echter vaak hetgeen je niet wilt, en dat kan echt niet in een platformer, waarin finesse en precisie van het grootste belang zijn. Het concept van de game is lekker eenvoudig gehouden: Het is een simpele platformer die je snel onder de knie zult hebben. Je breidt de algehele speelwereld uit door challenges en puzzels op te lossen. Puzzels kunnen hints zijn die je kunt krijgen, maar ook het letterlijk oplossen van een puzzel. Door challenges op te lossen die je krijgt door andere karakters aan te spreken verzamel je pagina’s uit een boek. Door de pagina’s te verzamelen breidt je de al bestaande spelwereld uit en komen er nieuwe omgevingen die je kunt bereiken. Op zich is dit een erg leuke gedachte, al zul je hierdoor wel vaak door dezelfde bekende stukken heenlopen. Vijanden bevinden zich natuurlijk ook in de game, maar je kunt je wapenen met zowel je staart als door het schieten van elementen. Health kun je regainen door vlinders in te slikken. Zoeken is een erg belangrijk element, en daarmee bedoel ik upgrades, maar ook karakters en objecten die nodig zijn om missies te voltooien. Als platformer en als puzzle solver is Yooka-Laylee een erg uitdagende game, en dan ook zeker niet ‘simpel’. Ik zou het spel dan ook niet aanraden aan de kleine kinderen, hoewel het wel de look-en-feeling heeft van een kids-game.









Minigames



Naast de campaign, welke je genoeg tijd zal kosten, vooral door het ‘zoek-en-bedenk-element’, heb je ook nog de Rextro arcadehal, welke je ook in de singleplayer campaign overigens tegen zult komen. Hierin kun je minigames spelen en highscores neerzetten. Voorbeelden van spelletjes zijn karten, een obstacle run, een shooting game en een soort van flappybird game. De arcadegames zijn zowel alleen te spelen als met 2 tot 4 personen offline. Een prima toevoeging dus aan de al bestaande singleplayer. Maar is het genoeg? Dat is vrij lastig te beantwoorden. Als platformer is Yooka-Yaylee namelijk niet geweldig door de tekortkomingen van de kwaliteit, en dan vooral wat betreft de gameplay. Het vinden van uitdaging ligt echt bij jezelf, aangezien je soms best wel goed en doordacht de omgevingen moet door struinen. Dat zorgt er soms ook voor dat je echt uit het plezier wordt gehaald omdat je misschien even niet genoeg uitdagingen open hebt staan die je wilt aangaan. Heb je daarnaast een uitdaging die je wilt skippen, of niet kunt halen, dan moet je weer gaan zoeken naar een volgende, iets wat niet altijd voor plezier zorgt. De puzzels en het platformen zijn echter wel redelijk gevarieerd, waardoor je echt tal van verschillende challenges tegen zult komen.



Yooka-Yaylee is qua gameplay dus een wel aardige, maar wisselvallige game. Datzelfde valt te zeggen van de graphics en audio. De camera is dus met diverse momenten gruwelijk irritant, maar grafisch kan het spel er best wel mee door. De kleurrijke omgevingen spatten van het scherm af en de omgevingen zijn bij tijd en wijlen best strak uitgewerkt. Het level design is echter niet echt modern zoals je van Ratchet & Clank gewend bent, maar voelt wat blurry ouderwets aan. Het heeft een wat lompe uitstraling. Daarnaast is de audio van de conversaties ook vrij irritant. Varkens bijvoorbeeld hebben een constant herhalend knorgeluid dat tot in de treuren herhaald wordt en ook je eigen karakters spreken in een soort van dierengeluid monotoon. Ook de soundtrack wordt constant herhaald, waardoor je op een gegeven moment hetzelfde deuntje wel genoeg hebt gehoord en behoefte hebt aan iets anders. Echter is de muziek erg vrolijk, en wel bijpassend bij de sfeer van de game.



Potentieel komt slechts ten delen uit de verf



Het kan positief zijn als een game als een echte jaren-90 platformer aanvoelt, maar dat komt niet geheel uit de verf met Yooka-Yaylee, althans grotendeels niet. De camera-techniek is met enige regelmaat echt frustrerend, waardoor deze het behalen van uitdagingen simpelweg in de weg zit, en dat noem ik tegen game-breaking aanzitten. Daarnaast zijn de audio-conversaties tussen characters vergelijkbaar met de geluiden die je in het DOS-tijdperk nog tegen kwam. Grafisch en qua puzzels echter doet de game het best wel prima, en ook qua variatie en content kun je lang genoeg plezier beleven aan het spel, maar het volledige potentieel wordt niet uit de game geperst. Dat is jammer want een leuke, nieuwe, kwalitatief goede 3D-platformer was iets waar ik persoonlijk ook wel veel behoefte aan had. Dat neemt niet weg dat Yooka-Yaylee een best vermakelijke game is. Echte diehard platformers zullen er best wel wat plezier uithalen, en het exploren verslavend vinden. De uitdagingen zijn groter dan die van de meeste platformers, waardoor het spel wel weer wat extra’s brengt. Het spel trekt echter ’n jas uit door de matige afwerking en de zwaarwegende kritiekpunten, en dat is best zonde gezien het potentieel.



Games verdict: 6.3

+ Oogt kleurrijk en vrolijk

+ Uitdagend, prima puzzels

+ Uitbreiden van bestaande omgevingen
- Gruwelijk irritante camera

- Slechte vorm van dialogen

- Level-design is wat flets