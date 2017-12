Alles - # | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

3DMark - Windows v2.0.2067 Installer 21-06-2016 - 3DMark is een benchmarking tool waarmee je een PC flink aan de tand kunt voelen en waaruit een score rolt die je kunt vergelijken met andere gebruikers van bijvoorbeeld game PC's. URL: Download



3DMark - Windows v2.0.2724 Installer 08-07-2016 - Deze update fixt diverse compatibiliteitsproblemen omtrent de benchmarking software voor de PC. URL: Download



3DMark 11 - v1.05 Patch 19-04-2013 - Een nieuwe patch voor 3DMark is verschenen. Deze fixt enkele kleine bugs in de benchmark software. URL: Download



3DS - Firmware 07-12-2011 - 3DS-gebruikers melden momenteel dat de Nintendo 3DS een update heeft gekregen. Het systeem is nu in staat om onder andere 3D-video's op te nemen. Ook is er DLC-support toegevoegd aan de handheld. Verder is er nu de mogelijkheid om data te transfereren naar een andere 3DS console en kan nieuwe content gebruikt worden voor het Mii Plaza. Onder andere enkele nieuwe uitdagingen kunnen hier behaald worden. De 3DS-firmware kan gedownload worden door je handheld aan te sluiten op het internet. URL: Niet beschikbaar (download via console of ander medium)



3DS - Firmware 25-04-2012 - Nintendo heeft een nieuwe firmware gelanceerd voor de Nintendo 3DS. Het gaat om ondersteuning voor mappen welke nu is toegevoegd. De firmware werd het afgelopen weekend al aangekondigd. Door het aanmaken van mappen kun je als 3DS-bezitter beter applicaties ordenen. Verder biedt de update de mogelijkheid om 3DS software te updaten en patchen. De eerste update zal voor Mario Kart 7 lanceren in midden mei. De firmware kun je via instellingen binnen gaan halen. URL: Niet beschikbaar (download via console of ander medium)



3DS - Firmware 03-03-2015 - Deze nieuwe firmware fixt een exploit in de browser. URL: Niet beschikbaar (download via console of ander medium)



3DS - Firmware 10.2.0.28 21-10-2015 - Er is weer nieuwe firmware voor de Nintendo 3DS handheld gelanceerd. Het gaat om update 10.2.0.28 die uit is gekomen. Helaas zijn er weinig nieuwe features te ontdekken in de software. Het gaat dan ook voornamelijk om stabiliteitsverbeteringen en enkele andere kleine aanpassingen. De update is vereist als je toegang wilt hebben tot de eShop. URL: Niet beschikbaar (download via console of ander medium)



3DS - Firmware 4.4.0-10 21-09-2012 - Nintendo heeft nieuwe firmware gelanceerd voor de Nintendo 3DS. De nieuwe update is verder geen toevoeging op eerdere firmware. De software zou enkel security updates brengen waardoor versie 4.4.0-10 vooral een blokkade vormt voor flash kiaarten. De firmware kan via de systeeminstellingen naar de handheld gedownload worden. URL: Niet beschikbaar (download via console of ander medium)



