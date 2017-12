Op deze pagina kun je alle games en content zien die ge´ndexeerd staat in Evilgamerz. Als er nieuws, een (p)review of een galerie aanwezig is van een betreffende game, dan zal dit alles getrackt en vervolgens weergegeven worden. Omdat alles nu dus centraal gekoppeld is wordt het erg makkelijk gemaakt om betreffende info terug te vinden op Evilgamerz. Daarnaast kunnen games ook een waardering krijgen