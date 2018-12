Wat is Evilgamerz?

Begonnen in 2003 als een hobby project en uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van gamesgerelateerde content binnen de Benelux. Dat is kort maar krachtig het verhaal van Evilgamerz. Sinds 2006 is deze website zich echt serieus gaan richten op zowel casual als (hard)core gamers tussen de 12 en 40 jaar door nieuwsberichten en andere games gerelateerde content aan te bieden via www.evilgamerz.com, www.evilgamerz.nl en www.gamesnieuws.nl. Videogames zijn een groeiend medium en Evilgamerz wil binnen deze wereld een toonaangevende aanbieder van informatie zien te vormen en te blijven.



Een redactie van enkele fanatieke gamers en schrijvers voorziet de website dagelijks van frisse informatie in de vorm van nieuwsberichten, (p)reviews, screenshots, video's, reportages, columns en verslagen van gamegerelateerde evenementen. Evilgamerz probeert uniek te zijn en blijven door niet op commercieel gebaseerde content aan te bieden aan bezoekers zonder hen te voorzien van ongevraagde informatie, pop-up's en onnodige advertorials. Wij zijn dan ook een non-profit onderneming op dit moment en staan voor de huidige uitgave van informatie en de vrijblijvendheid van onze gebruikers om zich betrokken te voelen bij onze website.



Neem voor meer informatie contact met ons op. We zullen proberen vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Browserondersteuning

Evilgamerz werkt normaal gesproken correct in Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, EDGE, Chrome, Firefox, Opera en Safari. Internet Explorer 6 support is ook aanwezig, al stappen we langzaam af van deze ondersteuning omdat IE6 kan zorgen voor tekortkomingen bij het ontwikkelen van geplande en nieuwe features. Echter hebben we enkele optimalisaties voor deze browser wel toegepast. Daarnaast is een standaard flash player benodigd om de videoplayer op onze website te kunnen gebruiken.



Technologie

De website van Evilgamerz maakt gebruik van technieken als (X)HTML, CSS3, PHP, MySQL, JavaScript/Jquery/Ajax-scripting, Flash en externe fonts. Het content management systeem is zelfontwikkeld en is dus niet open-source. Zou je problemen ervaren met de website, of zou de layout niet goed getoond worden, dan raden we je aan om een CTRL+F5 te doen om de cache van de website te verversen.



Meer weten?

Voor meer informatie over de redactie van Evilgamerz, klik hier.



Adverteren op Evilgamerz? Lees hier verder.