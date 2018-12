Algemeen



- Evilgamerz, waar hebben we het hier over?

Evilgamerz is een community die zich richt op zowel casual als hardcore gamers. Het gaat hierbij om mensen die met enige regelmaat hun tijd besteden door achter een PC of console te kruipen. De nieuwste informatie, games, screenshots en video's worden op onze site geplaatst om de bezoekers op de hoogte te kunnen houden van de laatste ontwikkelingen in deze snelgroeiende wereld van de games. Meer informatie vind je via de Informatiepagina op Evilgamerz.



- Ik zou graag adverteren op Evilgamerz, waar kan ik informatie mbt. dit onderwerp vinden?

Globale informatie rondom advertentiemogelijkheden op Evilgamerz vind je op de advertentiepagina. Hier vind je tevens informatie over het verstrekken van meer details, prijzen en mogelijkheden.



- Graag zou ik de policies willen lezen, kan dit?

Onderaan op elke pagina op Evilgamerz vind je enkele policies, waaronder de Algemene voorwaarden, Disclaimer en het Privacy Statement.



Profielinformatie



- Wat zijn de voordelen van een registratie op Evilgamerz?

Door jezelf te registreren zul je gebruik kunnen maken van alle mogelijke opties op Evilgamerz. Dit houdt onder andere in dat je onder een eigen nickname berichten/reacties kunt plaatsen, maar je kunt ook je profiel gebruiken om belangrijke nieuwsberichten en games op te slaan. Daarnaast kun je je profiel personaliseren en gebruik maken van rewards. Tevens kun je member van de maand worden, waardoor je (toekomstige) prijzen kunt binnenslepen met jouw activiteit. Tevens houdt het moderatieteam rekening met commentaar van posters met een profiel. Zij zullen minder snel ondergewaardeerd worden en sneller waardering krijgen voor hun nuttige posts. Tevens kun je met een profiel gebruik maken van ons forum.



- Hoe kan ik mij registreren?

Je kunt jezelf registreren via de main website, al dan niet via het forum.



- Waar is de validatiecode op de registratiepagina voor?

Deze is vereist aangezien wij willen voorkomen dat internet-bots zich registreren op onze website en zo spam plaatsen op onder andere het forum.



- Wat kan ik allemaal met een eigen profiel?

Met een eigen profiel kun je onder andere rewards behalen, member van de maand worden en dus meer kans maken op prijzen, commentaar leveren bij de poll, op het forum berichten plaatsen en threads starten, een eigen rating opbouwen op zowel de website als op het forum, je eigen profiel samenstellen, nieuwsberichten en games opslaan in je profiel, commentaar van gasten onzichtbaar maken, ongewaardeerde commentaren compleet onzichtbaar maken, reageren op (p)reviews en diverse instellingen naar jouw voorkeur configureren.



- Welke functionaliteiten zijn niet toegankelijk zonder eigen profiel?

Zonder profiel is het niet mogelijk om te reageren op een poll, kun je niet reageren op het forum, is het niet mogelijk om commentaar te plaatsen bij een (p)review, kun je geen ratings opsparen en rewards winnen en is het niet mogelijk om member van de maand te worden. Tevens is het niet mogelijk om een eigen profiel te voorzien van instellingen en aanpassingen. Je wordt door het systeem gezien als een bezoeker met de nickname 'Gast', welke je in feite deelt met alle bezoekers op de website zonder profiel. Tevens wordt onderscheid gemaakt door je IP, dat gelogd wordt op onze website, om zo eventuele spammers te kunnen verbannen.



- Wat zijn Evilgamerz rewards?

Evilgamerz Rewards dienen primair als een motivatie voor leden van Evilgamerz. Met Rewards is het mogelijk om je eigen statistieken op Evilgamerz te benadrukken door middel van rewards. Als Evilgamerz zijnde houden wij rekening met rewards en statistieken van leden. Zo zullen we bij leden minder snel maatregelen treffen bij bepaalde posts en dergelijke. Ook zullen bij prijsvragen de leden meer kans maken op het winnen van prijzen. Aangezien wij leden prefereren boven normale bezoekers hebben wij dit besloten. Hiermee proberen wij ook direct mensen te motiveren om zich te registreren. Meer informatie rondom rewards kun je hier nalezen.



- Hoe kan ik rewards en hogere ratings verdienen?

Post nuttig, informatief en behulpzaam en de rest komt vanzelf. Wees actief, sportief, geen fanboy en blijf aardig, ook tegen kinderachtige mensen. Evilgamerz probeert ten alle tijden mensen te waarderen voor hun inzet voor Evilgamerz, vooral de leden. Wil je toch fanatiek snel rewards en hoge ratings halen, dan kun je hier terecht voor meer informatie.



- Member van de maand, waarom?

Evilgamerz heeft een systeem ontwikkeld dat per gebruiker bijhoudt hoe actief zij zijn op Evilgamerz. Voor commentaren en forum posts worden punten uitgedeeld waar een totaal uit voortvloeit. Dit totaal wordt in een lijst weergegeven en per maand wordt een gebruiker van de maand automatisch beloont met een award. Deze award zal als een stimulans dienen en wordt op diverse plekken weergegeven. Het is niet mogelijk dat een zelfde gebruiker 2 maanden als gebruiker van de maand uitgekozen wordt. Dit systeem kijkt automatisch naar de statistieken van een gebruiker. Er zal dus niet gemanipuleerd worden en alles gebeurt automatisch. Meer informatie rondom het systeem kun je nalezen via deze pagina.



- Wat houden ratings precies in?

Zowel voor het nieuwssysteem als voor het forum hebben wij een ratingsysteem ontwikkeld. Het is hierdoor mogelijk om mensen met een profiel te waarderen met ratingpunten. Als je dus nuttig post en informatie plaatst waar anderen iets aan hebben zullen wij deze profielen waarderen met punten. Deze punten kunnen zowel op de website als op het forum gegeven worden door moderators en stimuleren het winnen van extra rewards en geven je zo extra waardering als lid zijnde.



- Hoe weet ik dat mijn email-adres na de registratie niet misbruikt wordt?

Evilgamerz verstuurt geen nieuwsbrieven (enkel bij zeer hoge prioriteit) en ander promotiemateriaal dat irritaties opwekt. Daarnaast is een email adres ten alle tijden onzichtbaar voor elke gebruiker (behalve jij zelf). Dit geldt zowel voor de profielenpagina's op de website als voor de forumprofielpagina. Indien je je email-adres wel wilt laten zien kun je dit instellen via de forumbewerkpagina voor het profiel. Ook zoekmachines zullen je email adres niet kunnen detecteren en dus indexeren.



- Hoe upload ik mijn avatar?



Via het forum kun je in je profiel een avatar uploaden. Beneden zie je deze optie in de bewerkpagina op het forum:







- Hoe werkt het level-systeem?



Afhankelijk van je acitiviteit wordt berekend hoe hoog je level op Evilgamerz wordt. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal posts dat je op de site en/of het forum plaatst, maar ook van je ratings in beide secties. Vrijwel elke activiteit houdt verband met het level-systeem. Deze werkt automatisch en werkt jouw level dus continu bij indien noodzakelijk. Beneden een voorbeeld:







Contact



- Kan ik contact opnemen met een medewerker van Evilgamerz?

Via onze contactpagina kun je contact opnemen met Evilgamerz. Eventueel kan ook gemaild worden naar info [at] evilgamerz.com voor vragen, suggesties etc.



- Ik zou graag in de crew plaats willen nemen. Wat zijn de vereisten?

Indien je ge´nteresseerd bent om plaats te nemen in de crew van Evilgamerz als nieuwsposter, (p)reviewer of editor is het zaak dat je de Nederlandse grammatica meer dan voldoende beheerst en vooral veel tijd en energie steekt in je werk. Voor meer informatie kun je contact opnemen via crew [at] evilgamerz.com voor een eventuele sollicitatie of voor vragen.



Pers



- Waar kan ik persberichten of eventuele vragen hierover naar toe sturen?

Persgerelateerd materiaal (gericht op games) kun je versturen naar press [at] evilgamerz.com.



Content



- Meningen van schrijvers in artikelen?

Schrijvers van (p)reviews baseren hun meningen op hun eigen gedachten over een game. DiscussiŰren kan in begrijpelijke mate via het reactiesysteem bij de betreffende artikelen. Feiten en specs van een game worden nauwkeurig verwerkt in artikelen.



- Is het mogelijk dat ik content overneem van Evilgamerz?

Zonder bronvermelding is het verboden om content dat Evilgamerz op diens website heeft geplaatst over te nemen en ergens anders te plaatsen. Met duidelijke bronvermelding is dit wel toegestaan. Evilgamerz is erg gesteld op haar eigen content en werkt hard om deze elke dag weer op haar website geplaatst te krijgen en up-to-date te houden. Het is dan ook niet de bedoeling dat hier misbruik van wordt gemaakt. Indien meerdere malen content van Evilgamerz gehaald wordt zonder toestemming of bronvermelding, zal Evilgamerz na een waarschuwing verdere stappen ondernemen, wat kan leiden tot ernstige gevolgen voor de betreffende bezitter(s) van de aangeklaagde website.



- Waarom laden oudere video's in Gameview trager?

Aangezien videocontent heel wat ruimte in beslag neemt is het zaak dat we oudere video's met regelmaat archiveren. Hiervoor hebben we een barebone 24 uur per dag, 7 dagen in de week draaiende die zal zorgen voor de upstream van video's voor gebruikers. Nieuwe video's hosten wij op een aparte webserver en zullen dus, mede doordat deze ongetwijfeld meer bekeken zullen worden dan oudere video's, met de volle snelheid streambaar zijn. De relatief oudere video's geven wij minder bandbreedte en hosten we dus via een aparte, daarvoor bestemde barebone. Tegenwoordig streamen we nieuwere video's echter ook via YouTube.



- Werkt Evilgamerz in elke webbrowser?

Kritiekpunt uit het verleden van Evilgamerz was de compatibiliteit van de website in diverse browsers, die nogal te wensen overliet. De website is echter bij de laatste versie, welke weliswaar complexer in elkaar zit, verbeterd wat dat betreft. We hebben zowel de layout als de functionaliteit van de website getest in Microsoft's Internet Explorer 6 (wijzigingen voorbehouden), 7, 8 en 9, 10 11, EDGE, Chrome en Firefox. Daarnaast werkt Evilgamerz ook correct in Opera, Netscape Navigator en Safari. Evilgamerz is niet getest in een Linux omgeving. Fouten in dit besturingssysteem met betrekking tot onze site mogen dan ook gemeld worden. Onze Flash speler is niet compatibel met een iPad, aangezien deze hiervoor geen ondersteuning biedt. We gebruiken nu YouTube voor het tonen van nieuwere video's. Echter hebben we hiervoor een alternatief ontwikkeld waardoor je geen leeg rotatorvlak te zien zult krijgen wanneer je de website opent op een iPad.



Overige



- Ik blijf niet ingelogd op de website!

Bij het inloggen moet je de browser toestemming geven om een cookie op te slaan op je PC door simpelweg 'Ja' te drukken bij eventuele meldingen. Indien je daarna nog problemen hebt en niet ingelogd blijft op de site, probeer dan via het forum in te loggen. Hierdoor word je eventuele cookie alsnog aangemaakt en blijf je altijd ingelogd.



- Heeft Evilgamerz een RSS-feed?

Jazeker, je kunt deze hier vinden, of rechtsboven op de site via het RSS-icoon.



- Help! Ik heb nog meer vragen!

Voor meer vragen kun je mailen naar info [at] evilgamerz.com of ga naar het contactformulier.