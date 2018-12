31-12-2018 @ 00:01 Views: 186 Permalink

00:01 - Het Britse EDGE heeft weer enkele cijfers gegeven aan enkele games. De beoordelingen zijn weer niet mals en komen geregeld op een onvoldoende uit.



Just Cause 4 (PS4/Xbox One, Square Enix): 6

Ashen (Xbox One, Annapurna): 6

Darksiders III (PS4/Xbox One, THQ Nordic): 4

Gris (Switch, Devolver Digital): 7

Mutant Year Zero: Road to Eden (PS4/Xbox One, Funcom): 8

Desert Child (PS4/Xbox One/Switch, Akupara Games): 4

Beat Saber (PS4 PSVR, Hyperbolic): 8







- Gerelateerde berichten - [31-12-2018] Beste games volgens de EDGE op een rij gezet [05-11-2018] EDGE geeft cijfers aan Red Dead Redemption en Assassin's Creed [12-10-2018] EDGE is keihard voor Tomb Raider [13-09-2018] EDGE beoordeelt Spider-Man en Dragon Quest [14-08-2018] EDGE geeft goede cijfers aan Hollow Knight en Dead Cells [17-07-2018] Matige cijfers voor Vampyr en The Crew 2 in EDGE [18-06-2018] Pijnlijke scores voor Detroit en State of Decay van EDGE [23-04-2018] EDGE is streng voor Far Cry 5 en God of War [29-03-2018] EDGE geeft cijfers aan Ni No Kuni en Metal Gear [27-02-2018] Goede cijfers van EDGE voor Monster Hunter en Yakuza [29-01-2018] EDGE beoordeelt Playerunknown's Battlegrounds en Lost Sphear [05-01-2018] EDGE beoordeelt Life is Strange en Destiny 2 expansion [05-12-2017] EDGE geeft cijfers aan Star Wars en COD [10-11-2017] EDGE beoordeelt Assassin's Creed, Wolfenstein en Gran Turismo [12-10-2017] EDGE beoordeelt Mario Odyssey en Destiny 2 [12-09-2017] EDGE negatief over Knack, positief over Mario en Uncharted [25-07-2017] EDGE beoordeelt Valkyria en Final Fantasy [20-06-2017] EDGE geeft cijfers aan ARMS en DiRT 4 [24-05-2017] EDGE beoordeelt The Surge, Prey en Get Even [27-02-2017] EDGE is lovend voor Horizon en Zelda: Breath of the Wild [02-02-2017] Testbank ontvangt Resident Evil 7 bij EDGE [02-01-2017] EDGE is mild voor The Last Guardian en andere games [04-12-2016] EDGE waardeert Pokemon en Dishonored 2 [08-11-2016] EDGE geeft cijfers aan Battlefield, Mafia en Gears of War [19-09-2016] Britse EDGE beoordeelt No Man's Sky en The King of Fighters [24-08-2016] EDGE geeft goede scores voor Deus Ex en Abzu [18-07-2016] EDGE beoordeelt Monster Hunter en Mirror's Edge [20-06-2016] EDGE beoordeelt Homefront, DOOM en Overwatch [29-03-2016] EDGE beoordeelt The Division en Dark Souls III

Devil May Cry 5 ontvangt gameplay footage

Gedefinieerde keywords: Gedefinieerde keywords: EDGE



Ook interessant en gerelateerd...

31-12-2018 - Beste games volgens de EDGE op een rij gezet

05-11-2018 - EDGE geeft cijfers aan Red Dead Redemption en Assassin's Creed

12-10-2018 - EDGE is keihard voor Tomb Raider









31-12-2018 @ 00:03 Views: 202 Permalink

00:03 - De EDGE heeft een lijst samengesteld met daarin de games die volgens hen het beste zijn gebleken in 2018. Daarnaast kregen ook diverse ontwikkelaars een vermelding:



PlayStation



Tetris Effect

Astro Bot

God of War



Xbox



Forza Horizon 4

Sea of Thieves

Xbox Game Pass



Nintendo



Super Smash Bros. Ultimate

Splatoon 2: Octo Expansion

Octopath Traveller



PC



Return of the Obra Dinn

Pillars of Eternity II

Subnautica



VR



Astro Bot: Rescue Mission

Tetris Effect

Persistence



Beste visual design



Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Chuchel



Beste Audio Design



Tetris Effect

Return of the Obra Dinn

Red Dead Redemption 2



Beste storytelling



Return of the Obra Dinn

Red Dead Redemption 2

The Banner Saga 3



Beste hardware



PSVR

Xbox Adaptive Controller

Nintendo Labo



Beste living game



Fortnite

Destiny 2

Overwatch



Beste publisher



Sony Interactive Entertainment

Nintendo

Enhance Games



Beste Studio



Epic Games

Rockstar Games

Sony Japan Studio



Games van het jaar



Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

Return of the Obra Dinn

Into The Breach

Astro Bot

Hollow Knight

Monster Hunter World

Smash Bros Ultimate

Pillars of Eternity II: Deadline

The Banner Saga 3







- Gerelateerde berichten - [31-12-2018] EDGE geeft laatste cijfers van het jaar [05-11-2018] EDGE geeft cijfers aan Red Dead Redemption en Assassin's Creed [12-10-2018] EDGE is keihard voor Tomb Raider [13-09-2018] EDGE beoordeelt Spider-Man en Dragon Quest [14-08-2018] EDGE geeft goede cijfers aan Hollow Knight en Dead Cells [17-07-2018] Matige cijfers voor Vampyr en The Crew 2 in EDGE [18-06-2018] Pijnlijke scores voor Detroit en State of Decay van EDGE [23-04-2018] EDGE is streng voor Far Cry 5 en God of War [29-03-2018] EDGE geeft cijfers aan Ni No Kuni en Metal Gear [27-02-2018] Goede cijfers van EDGE voor Monster Hunter en Yakuza [29-01-2018] EDGE beoordeelt Playerunknown's Battlegrounds en Lost Sphear [05-01-2018] EDGE beoordeelt Life is Strange en Destiny 2 expansion [05-12-2017] EDGE geeft cijfers aan Star Wars en COD [10-11-2017] EDGE beoordeelt Assassin's Creed, Wolfenstein en Gran Turismo [12-10-2017] EDGE beoordeelt Mario Odyssey en Destiny 2 [12-09-2017] EDGE negatief over Knack, positief over Mario en Uncharted [25-07-2017] EDGE beoordeelt Valkyria en Final Fantasy [20-06-2017] EDGE geeft cijfers aan ARMS en DiRT 4 [24-05-2017] EDGE beoordeelt The Surge, Prey en Get Even [27-02-2017] EDGE is lovend voor Horizon en Zelda: Breath of the Wild [02-02-2017] Testbank ontvangt Resident Evil 7 bij EDGE [02-01-2017] EDGE is mild voor The Last Guardian en andere games [04-12-2016] EDGE waardeert Pokemon en Dishonored 2 [08-11-2016] EDGE geeft cijfers aan Battlefield, Mafia en Gears of War [19-09-2016] Britse EDGE beoordeelt No Man's Sky en The King of Fighters [24-08-2016] EDGE geeft goede scores voor Deus Ex en Abzu [18-07-2016] EDGE beoordeelt Monster Hunter en Mirror's Edge [20-06-2016] EDGE beoordeelt Homefront, DOOM en Overwatch [29-03-2016] EDGE beoordeelt The Division en Dark Souls III

EDGE geeft laatste cijfers van het jaar

Gedefinieerde keywords: Gedefinieerde keywords: EDGE



Ook interessant en gerelateerd...

31-12-2018 - EDGE geeft laatste cijfers van het jaar

05-11-2018 - EDGE geeft cijfers aan Red Dead Redemption en Assassin's Creed

12-10-2018 - EDGE is keihard voor Tomb Raider









31-12-2018 @ 00:10 Views: 265 Permalink

00:10 - Het is een bewogen jaar geweest met goede en slechte games, remakes en opvolgers, volledig nieuwe genres en volledig kansloze concepten. In ieder geval scoorden heel wat games goed dit jaar, zo ook op Evilgamerz. Gebaseerd op onze cijfers voor de nodige games kwamen onderstaande titels het beste uit de bus:



1. Red Dead Redemption 2 (9.5)

2. Far Cry 5 (9.3)

3. God of War (9.0)

4. Dragon Quest XV: Echoes of an Elusive Age (9.0)

5. Divinity: Original Sin II - Definitive Edition (9.0)

6. Shadow of the Tomb Raider (9.0)

7. F1 2018 (8.9)

8. Unravel Two (8.9)

9. Dragon Ball FighterZ

10. Pro Evolution Soccer 2019 (8.7)







31-12-2018 @ 09:53 Views: 296 Permalink

09:53 - Het is tijd voor alweer de laatste eindejaarsactie. Het jaar is nu echt bijna voorbij en dus moeten ook wij er een einde aan maken wat betreft het weggeven van prijzen. Ditmaal geven we weer wat games weg en wel van Square-Enix. Wil je meedoen en kans maken op deze prijzen? Registreer je dan snel, of login met je gebruikersnaam. Als je nog geen lid bent,



Like ook onze Facebook-pagina, want ook daar geven we een deel van onze prijzen weg!



Square Enix



- Final Fantasy XV - Royal Edition (PS4)

- Final Fantasy XV - Royal Edition (Xbox One)

- Gravel (Xbox One)

- Monster Supercross (Xbox One)

- Outcast Second Contact (PS4)



- Het is tijd voor alweer de laatste eindejaarsactie. Het jaar is nu echt bijna voorbij en dus moeten ook wij er een einde aan maken wat betreft het weggeven van prijzen. Ditmaal geven we weer wat games weg en wel van Square-Enix. Wil je meedoen en kans maken op deze prijzen? Registreer je dan snel, of login met je gebruikersnaam. Als je nog geen lid bent, registreer je dan snel. Vervolgens laat je simpelweg via een reactie beneden weten welke prijzen je wilt winnen! Je maakt dan automatisch kans.Like ook onze, want ook daar geven we een deel van onze prijzen weg!- Final Fantasy XV - Royal Edition (PS4)- Final Fantasy XV - Royal Edition (Xbox One)- Gravel (Xbox One)- Monster Supercross (Xbox One)- Outcast Second Contact (PS4)







- Gerelateerde berichten - [31-12-2018] De top 10 best scorende games op Evilgamerz in 2018 [06-12-2018] Teaser: De eindejaarsactie komt er weer aan en dit kun je winnen! [31-10-2018] Evilgamerz streamt Call of Cthulhu [20-12-2017] Prijsvraag: Win goodies van Bethesda [11-12-2017] Prijsvraag: Win 6x Need for Speed Payback en 2x FIFA 17 [08-12-2017] Prijsvraag: Win 3x Call of Duty en 2x Skylanders starterspack [05-12-2017] Prijsvraag: Win LEGO Worlds (Switch) en vette goodies [02-12-2017] Prijsvraag: Win 3x Dragon Quest, 4x Final Fantasy en Hitman! [29-11-2017] Prijsvraag: Win For Honor, 2x The Crew en goodies [26-11-2017] Prijsvraag: Win 2x DiRT 4, 2x Agents of Mayhem, Dreamfall Chapters en Bulletstorm [15-11-2017] Beleef de eerste 20 minuten van L.A. Noire [12-11-2017] Evilgamerz - Serververhuizing + nieuwe videoservice [27-10-2017] Evilgamerz streamt Wolfenstein II: The New Colossus [26-10-2017] Evilgamerz streamt Assassin's Creed Origins [18-10-2017] Evilgamerz streamt eerste halve uur ELEX [06-07-2017] Win Final Fantasy XII The Zodiac Age (PS4) en 5 shirts! - update [02-06-2017] Winnaar game naar keuze-actie (april, mei) [02-04-2017] Winnaar game naar keuze-actie (februari, maart) [04-02-2017] Actie: Word lid en win een game naar keuze! [15-01-2017] Eindejaarsprijsvragen - Uitslag en maandelijkse prijsvragen [29-12-2016] Reminder: Win 14 PlayStation- en Xbox games en vele goodies! [12-12-2016] Eindejaarsprijsvraag - Win 10x Foundation Packs voor Chronicle: RuneScape Legends [10-12-2016] Eindejaarsprijsvraag - Win 6 Xbox One en Xbox 360 games en goodies [09-12-2016] Eindejaarsprijsvraag - Win 8 PS4- en PS3-games en goodies! [07-12-2016] Eindejaarsprijsvraag - Win een kortingsbon twv. 100 Euro! [14-07-2016] Evilgamerz lanceert mobiele website - update [31-12-2015] Maak nog een week kans op veel vette games! [29-10-2015] Prijsvraag: Win maarliefst 14 vette films bij Evilgamerz! - Update [11-10-2015] Voeg je Xbox Live-, PSN- en Steam-account toe aan je profiel! [27-01-2018] Eindejaarsprijsvraag - De winnaars zijn bekend! [23-11-2017] Eindejaarsprijsvraag - Vette en vele games winnen! [06-12-2015] Eindejaarsprijsvraag: Win veel PC, Xbox en PlayStation games - update [05-12-2015] Eindejaarsprijsvraag: Win 40 supervette game goodies - update [02-01-2015] Evilgamerz breidt eindejaarsprijsvraag nog even uit! [15-12-2014] Eindejaarsprijsvraag: Win vette games en goodies - Update 2 [30-01-2011] Winnaars Evilgamerz Eindejaarsprijsvraag 6 [23-01-2011] Winnaars Evilgamerz Eindejaarsprijsvraag 4 en 5 [16-01-2011] Winnaars Evilgamerz Eindejaarsprijsvraag 2 en 3 [24-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 6: Win een PS3 Master Pack en 360 headset [21-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 5: Win games voor de PlayStation 3 [19-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 4: Win Splatterhouse, Majin, Saw II en Scene it [17-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 3: Win Metal Gear Solid en YUGIOH PSP [14-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 2: Win 2x The Ball + Wings of Prey + Wings of Luftwaffe + goodies [11-12-2010] Eindejaarsprijsvraag 1: Win 6 games voor de Wii en DS [17-01-2010] Uitslag Evilgamerz eindejaarsprijsvraag [24-12-2009] Eindejaarsprijsvraag fase 4: Win Assassin's Creed II DLC + game (update) [21-12-2009] Eindejaarsprijsvraag fase 3: Win Brütal Legend (360) en Bakugan Battle Brawlers (PS3)

De top 10 best scorende games op Evilgamerz in 2018

Gedefinieerde keywords: eindejaarsprijsvraag , Gedefinieerde keywords: Evilgamerz



Ook interessant en gerelateerd...

31-12-2018 - De top 10 best scorende games op Evilgamerz in 2018

06-12-2018 - Teaser: De eindejaarsactie komt er weer aan en dit kun je winnen!

31-10-2018 - Evilgamerz streamt Call of Cthulhu









31-12-2018 @ 11:34 Views: 124 Permalink

11:34 - Motion Twin heeft geen interesse in het maken van een opvolger voor Dead Cells. Dat heeft game designer Sebastien Benard gezegd in de Game Informer. Volgens hem wil men liever iets anders doen. Hij laat weten dat men niet op een succes moet gaan teren. Je moet juist je energie in iets nieuws gaan steken en wat anders doen. Zou er ooit een deel 2 komen, dan wil men ook een totaal andere game maken die heel wat nieuwe richtingen op gaat.







31-12-2018 @ 12:46 Views: 190 Permalink

12:46 - Hoe ziet de toekomst van console gaming eruit? Krijgen we steeds krachtigere consoles, en hoe krachtig worden ze? Hellpoint developer van Cradle Games, Mac-Andre Jutras, laat weten dat we flink wat meer geheugen mogen verwachten in de nieuwe console. Via de Gamingbolt vertelt hij over zijn verwachtingen.



"De volgende generatie zal denk ik 8 tot 12 gigabyte aan geheugen krijgen. Ik denk dat 16 gigabyte overdreven is aangezien games daar amper gebruik van zullen maken. Ik denk dat je beter meer cores in de unit kunt stoppen. Het kan goed dat er een Ryzen 2600-CPU of iets vergelijkbaars aan boord zal zitten de volgende generatie. Om 4K goed mogelijk te maken is wel een grote hoeveelheid aan videogeheugen nodig. Daar zal de focus vooral naar toe gaan denk ik. Ik zou er niet van op kijken als er in de PlayStation 5 zo'n 8 gigabyte aan videogeheugen zal zitten." - Hoe ziet de toekomst van console gaming eruit? Krijgen we steeds krachtigere consoles, en hoe krachtig worden ze? Hellpoint developer van Cradle Games, Mac-Andre Jutras, laat weten dat we flink wat meer geheugen mogen verwachten in de nieuwe console. Via devertelt hij over zijn verwachtingen."De volgende generatie zal denk ik 8 tot 12 gigabyte aan geheugen krijgen. Ik denk dat 16 gigabyte overdreven is aangezien games daar amper gebruik van zullen maken. Ik denk dat je beter meer cores in de unit kunt stoppen. Het kan goed dat er een Ryzen 2600-CPU of iets vergelijkbaars aan boord zal zitten de volgende generatie. Om 4K goed mogelijk te maken is wel een grote hoeveelheid aan videogeheugen nodig. Daar zal de focus vooral naar toe gaan denk ik. Ik zou er niet van op kijken als er in de PlayStation 5 zo'n 8 gigabyte aan videogeheugen zal zitten."







- Gerelateerde berichten - [29-10-2018] Sony zou PS5 onthullen aan developers op DevCon [09-10-2018] Sony bevestigt volgende generatie hardware [17-09-2018] Sony zou werken aan grootste update PSN voor PS5 [24-05-2018] Ryzen-CPU zou zorgen voor backwards compatibility PS5 [12-02-2018] PS5 en Xbox Two worden cloud-based denkt Final Fantasy director [09-11-2017] Pachter: Ik denk niet dat de PS5 500 Dollar zal kosten [27-06-2017] Sony: Er komt ooit wel een PS5 [06-06-2017] Sony hint naar fysieke PlayStation 5 console [01-05-2017] Analist: PS5 verschijnt aan het eind van 2018 [08-03-2017] Analist verwacht PS5 rond einde van 2018 [21-04-2016] Sony nog niet zeker over komst PS5 [19-11-2018] Xbox One zonder disc-drive gepland voor 2019 [12-10-2018] Xbox One-systeemupdate voegt nieuwe avatars toe [14-06-2018] Microsoft zou opvolger Xbox One in 2020 willen uitbrengen [12-06-2018] Microsoft werkt aan opvolger Xbox One [26-04-2018] Xbox One systeemupdate brengt verbeteringen [12-03-2018] Xbox One krijgt freesync-feature in de lente [05-03-2018] Xbox One Combat Tech controller in beeld [24-01-2018] Bespaar 100 Euro op de de ultieme Minecraft Collector’s-Bundel [09-01-2018] Xbox One krijgt 'do not disturb'-mode [31-08-2017] Microsoft belooft verbeterd Xbox One-dashboard [29-08-2017] Productie originele Xbox One gestopt [21-08-2017] Weer enkele games voor Xbox Game Pass-houders [04-08-2017] Weer twee games Xbox One backwards compatibel [07-04-2017] Dolby Atmos nu ondersteund met Xbox One-update [06-04-2017] Xbox One specificaties zijn indrukwekkend te noemen [15-12-2016] Xbox One downloads zo'n 80% sneller [04-12-2016] Crackdown 3 zal in 4K draaien op de Xbox One Scorpio [11-11-2016] Xbox One Holiday update verbetert performance en downloadsnelheid [14-10-2016] Xbox One wederom best-verkochte console in NPD-charts [15-08-2016] Xbox One de best verkochte console in juli in de US [01-08-2016] Xbox One Summer update wordt uitgerold [25-07-2016] Xbox One krijgt weer prijsdaling in de US [24-06-2016] Fallout: New Vegas en I Am Alive toegevoegd aan Xbox One backwards compatibility lijst [14-06-2016] Xbox One S officieel aangekondigd met 3 edities [04-05-2016] Drietal games toegevoegd aan Xbox One backwards compatibel lijst [23-03-2016] Xbox One maart update verschenen [03-03-2016] Xbox One systeemupdate van maart in beeld [12-01-2016] Xbox One deals draaien om Forza [10-12-2015] Xbox One update fixt bugs en stabiliteit

Nieuwe Dead Cells-game zit er voorlopig niet in

Gedefinieerde keywords: Xbox One , Gedefinieerde keywords: PS5



Ook interessant en gerelateerd...

29-10-2018 - Sony zou PS5 onthullen aan developers op DevCon

09-10-2018 - Sony bevestigt volgende generatie hardware

17-09-2018 - Sony zou werken aan grootste update PSN voor PS5